Diventa il re delle grigliate con Cecotec Cheese&Grill (in sconto del 26%!)

Cecotec Cheese&Grill è un grill con una potenza totale di 1400 W. Grazie alla sua capacità di far fondere il formaggio rapidamente e alla generosa superficie di cottura, è possibile preparare simultaneamente una varietà di prelibatezze culinarie.

Il termostato regolabile consente di modulare la temperatura per ottenere la cottura perfetta in ogni preparazione. Che si tratti di carne succulenta, verdure croccanti, pesce saporito o formaggio fuso, questo eletrodomestico offre la flessibilità necessaria per cucinare ogni piatto alla perfezione.

Dotata di due piastre distintive, una in alluminio fuso con rivestimento antiaderente e l’altra in pietra naturale, Cecotec Cheese&Grill si adatta alle esigenze di grigliatura e cottura. La piastra in alluminio è perfetta per grigliare carne, verdure e pesce, mentre la piastra in pietra naturale è ottimale per cuocere formaggio, uova e dessert.

La superficie di cottura spaziosa, misurante 20 x 22 cm, comprende una piastra reversibile in alluminio fuso e una in pietra naturale, consentendo la preparazione simultanea di una vasta gamma di cibi. Inoltre, la Cecotec Cheese&Grill è dotata di 8 padelle antiaderenti, ciascuna con un manico ergonomico per una presa sicura, ideali per cuocere e fondere il formaggio, preparare uova fritte o deliziosi dessert. Insomma, questa si presenta come la soluzione definitiva anche nel caso gli invitati dovessero essere numerosi.