Dissipatore Corsair ML140 RGB Elite in offerta a 29,99 euro da MediaWorld

Il dissipatore di calore per PC del marchio Corsair si basa su una ventola PWM a levitazione magnetica con tecnologia AirGuide, per prestazioni di raffreddamento superiori alla concorrenza. Il modello in offerta a 29,99 euro solo per oggi su MediaWorld è il dissipatore Corsair iCue ML140 RGB Elite Premium da 140 mm.

Si tratta di un’ottima offerta, considera infatti che lo stesso prodotto su Amazon oggi costa qualcosa come 47 euro. In più MediaWorld ti offre la consegna gratuita. Non hai molto tempo però, la promo scade alle 23:59 di oggi, mercoledì 20 settembre.

Dissipatore Corsair ML140 RGB in super offerta sul sito di MediaWorld

La ventola a levitazione magnetica premium con tecnologia AirGuide di Corsair appartiene alla serie ML RGB Elite, progettata per migliorare le prestazioni gaming in maniera esponenziale.

Diversi i vantaggi rispetto alle ventole tradizionali. Da un lato c’è la minore rumorosità, dato che i cuscinetti a levitazione magnetica creano meno attrito. Dall’altro, tale condizione fa sì che aumenti anche la vita della ventola stessa, per un risparmio considerevole a lungo termine.

In più, grazie al software Corsair iCue, riesci a dare vita alla tua postazione gaming con l’illuminazione RGB dinamica. Puoi anche sincronizzarla con tutti gli altri dispositivi compatibili con il software di Corsair, come ad esempio il display Elite LCD.

Approfitta ora dell’offerta di MediaWorld sul dissipatore di calore per PC Corsair, così da risparmiare oltre 15 euro rispetto al prezzo richiesto su Amazon.

