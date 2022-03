Dispositivo trovatutto con telecomando smartphone: a 8€ è DA AVERE

Questo dispositivo tech super economico è perfetto per trovare i tuoi oggetti persi, ai quali lo avrai attaccato come un portachiavi. Non solo, è anche un praticissimo telecomando per smartphone, che ti permetterà di scattare fotografie senza toccare il device.

Una genialata divertente e sfiziosa, che puoi portare a casa a 8€ circa appena. Basta mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine, applicare il codice “DQ9Z9JPX”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità del codice è limitata.

Trovatutto con telecomando per smartphone: gadget utile e sfizioso

Un prodotto colorato e compatto, perfetto da usare come portachiavi. Lo attacchi alle chiavi (appunto), ma anche a zaino, borsa del PC e altri oggetti che non vuoi rischiare di perdere per sbaglio.

Se non lo trovi, tramite lo smartphone puoi farlo suonare, così da localizzarlo facilmente. Ancora, quando è connesso in Bluetooth al tuo device, registrerà anche la posizione GPS. Questo lo rende perfetto, ad esempio, da lasciare in auto quando la parcheggi, così da ritrovarlo facilmente.

Altra cosa interessante: se la connessione Bluetooth fra il tuo telefono e il dispositivo si interrompe, ricevi una notifica che ti avvisa del problema. In questo modo, ti accorgerai subito se – ad esempio – hai lasciato un tuo effetto personale da qualche parte.

Ancora, questo gioiellino ha un plus. Infatti, puoi utilizzarlo anche come pratico telecomando per lo smartphone. L'ideale, ad esempio, per scattare selfie o foto di gruppo, lasciando il tuo device lontano: basta premere l'apposito pulsante presente sul dispositivo.

Il momento di fare un ottimo affare su Amazon con questo dispositivo trovatutto è adesso. Puoi portarlo a casa a 8€ circa appena, godendo anche di spedizioni gratis. Mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “DQ9Z9JPX”. Disponibilità limitata.