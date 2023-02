Dispositivi PREMIUM Amazon, promo outlet assurde: 5 bombe tech da 30€ a 63€

Prodotti utilissimi, super tech e di elevatissima qualità. Firmati Amazon, questi dispositivi – a questo prezzo outlet – sono imperdibili. Scegli i tuoi preferiti a partire da 29,99€ appena: nessuno supera i 63€! Promozioni a tempo limitato, ma spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Ring Indoor Cam, eccezionale videocamera di sicurezza con sensore HD, audio bidirezionale, visione notturna e rilevamento dei movimenti. Uno dei migliori brand nel settore della videosorveglianza domestica, perfettamente compatibile con l’assistente vocale Alexa. Bellissima e di design, puoi prenderla a 44,99€ invece di 59,99€.

Echo Dot di 3ª generazione, speaker intelligente con supporto all’assistente vocale Alexa. Super compatto, è l’ideale per avere a disposizione Alexa anche dove c’è poco spazio: prendilo a 29,99€ invece di 49,99€.

Sistema di monitoraggio della qualità dell’aria super preciso e decisamente intelligente. Ce l’ho ed è un prodotto spettacolare. Facile da abbinare a smart speaker o display, tiene traccia con precisione di: temperatura, umidità, particolato, indice VOC (relativo ai composti organici volatili) e monossido di carbonio. Puoi controllare tutto tramite applicazione per smartphone oppure chiedendo ad Alexa. Ancora, puoi importare delle routine a partire dai dati rilevati. Prendilo in gran sconto a 62,99€ invece di 79,99€.

Echo Show 5 di seconda generazione, l’eccellente smart display con Alexa dotato di ampio schermo touchscreen da 5,5″ e videocamera. Ascolta e guarda le risposte di Alexa, ma non solo. Puoi anche vedere Netflix e Prime Video o effettuare videochiamate. Prendilo in promozione a 54,99€ invece di 84,99€.

Fire TV Stick 4K Max è il migliore sistema di smart TV su chiavetta offerto da Amazon. Un concentrato di tecnologia potentissimo, che può contare anche sul supporto al WiFi 6. Il doppio della RAM e della memoria interna rispetto agli altri modelli lo rendono il sistema perfetto per un’esperienza d’uso che renderà anche le più vecchie televisioni simili a un PC: guarda contenuti in streaming on demand o in diretta, ma non solo. Scarica applicazioni e giochi, naviga su Internet e sfrutta al massimo il suo potenziale. Tramite Bluetooth, puoi abbinare tastiere, speaker, controller, mouse e non solo. Prendilo in promozione a 39,99€ invece di 64,99€.

Non perdere questi spettacolari dispositivi premium di Amazon, che puoi accaparrarti risparmiando fino al 40% grazie alle promo outlet. Sceglili adesso e completa velocemente i tuoi ordini, si tratta di promozioni a tempo limitatissimo. Spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.