Dispositivi Amazon, SVUOTA MAGAZZINO: 35 prodotti tech a prezzo (quasi) di costo

Quello che è in corso su Amazon in questo momento è praticamente un fuori tutto dei suoi migliori prodotti di elettronica. Ce n’è per tutti i gusti e le esigenze. I prezzi? Beh, sembrano quelli di costo – o quasi – per quanto sono bassi! Su tutti, godi di spedizioni apide e gratuite garantite dai servizi Prime, e puoi anche rateizzare se lo desideri (tramite Amazon oppure Cofidis). Scegli adesso: si tratta di occasioni a tempo limitato.

Amazon svuota il magazzino: le migliori occasioni

Per semplificarti la ricerca, di seguito troverai elencate le occasioni più ghiotte in assoluto!

Smart speaker e display

Echo Dot 5 a 39,99€ invece di 64,99€:

Echo Dot 5 con orologio a 49,99€ invece di 74,99€:

Echo Show 5 con display da 5,5″ edizione 2021 a 44,99€ invece di 84,99€:

Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) a 94,99€ invece di 121,99€;

Echo Show 15 + Telecomando 307,98€ a 319,98€:

Chiavette per smart TV

Fire TV Stick:

Fire TV Cube, Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa, Wi-Fi 6E e 4K Ultra HD (speaker smart più sistema Fire TV) a 129,99€ invece di 169,99€.

Lettori di e-book

Kindle (modello 2022) a 89,99€ invece di 99,99€ (modello con pubblicità):

Kindle (modello 2022) a 99,99€ invece di 109,99€ (modello senza pubblicità):

Kindle Paperwhite (16 GB) – Ora con schermo da 6,8’ a 129,99€ invece di 159,99€ (modello con pubblicità da 16GB):

Kindle Paperwhite (16 GB) – Ora con schermo da 6,8’ (modello senza pubblicità):

Sicurezza domestica

Blink Video Doorbell | Audio bidirezionale, video HD, notifiche del campanello e di movimento nell’app, con integrazione Alexa a 45,49€ invece di 69,99€.

Ring Indoor Cam, una videocamera di sicurezza plug-in compatta, con immagini in HD e comunicazione bidirezionale a 35,99€ invece di 59,99€ (spunta il coupon in pagina!):

Blink Mini – Videocamera di sicurezza intelligente per interni, plug-in, video HD 1080p, rilevazione di movimento, audio bidirezionale a 26,24€ invece di 34,99€:

Bundle sicurezza:

Blink Outdoor, telecamera di sicurezza in HD, senza fili, 1 telecamera + Blink Mini (nera) – telecamera di sicurezza intelligente per interni, plug-in, video HD 1080p, compatibile con Alexa a 69,99€ invece di 134,98€;

Blink Outdoor, telecamera di sicurezza in HD, senza fili, 1 telecamera + Blink Video Doorbell, Audio bidirezionale, video HD, con integrazione Alexa a 79,99€ invece di 169,98€.

Casa smart

Ring Intercom di Amazon | Rendi smart il tuo citofono con controllo da smartphone e gestione degli accessi – Installazione fai-da-te (spunta il coupon in pagina!):

Amazon Smart Air Quality Monitor – Sistema di monitoraggio della qualità dell’aria di Amazon | Conosci la qualità dell’aria, compatibile con Alexa, a 62,99€ invece di 79,99€.

Router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero:

Smart TV

Xiaomi F2 Smart Fire TV (4K Ultra HD, HDR10, senza bordi metallici, Prime Video, Netflix, Controllo vocale Alexa, HDMI 2.1, Bluetooth, USB, Triplo Tuner):

TCL Fire TV QLED (4K Ultra HD, HDR 10+, Dolby Vision & Atmos, Smart TV, Game Master, Motion Clarity 60Hz, Telecomando vocale Alexa):

Visto che splendide opportunità ci sono su Amazon in questo momento? Approfittane al volo: scegli i tuoi dispositivi preferiti a pagali a un prezzo minuscolo. Arrivano con spedizioni rapide e gratuite. garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.