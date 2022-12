Dispositivi Amazon in sconto enorme: 10 occasioni WOW (a partire da 24€)

Pronto ad approfittare di sconti pazzeschi sui migliori dispositivi Amazon? Approfitta delle promozioni natalizie e scegli fra questi 10 device i tuoi preferiti: si parte da 24,99€ appena e le spedizioni sono rapide e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime.

Echo Dot di terza generazione a 24,99€ invece di 49,99€. Il migliore smart speaker compatto, perfetto in quelle situazioni in cui è necessario occupare poco spazio.

Echo Dot di quinta generazione a 29,99€ invece di 59,99€. L’ideale per chi desidera uno smart speaker di ultima generazione, con anche un sensore di temperatura integrato (quindi non da comprare a parte!).

Echo Dot di quinta generazione con display personalizzabile a 39,99€ invece di 69,99€. La versione più completa del nuovo modello, dotata anche di display personalizzabile.

Echo Show 5 modello 2021 a 39,99€ invece di 84,99€. Uno smart display spettacolare con ampio schermo da 5,5″ e videocamera integrata. Ottieni il meglio da Alexa, ma puoi anche effettuare videochiamate e guardare Netflix e Prime Video!

Echo Show 8 modello 2019 a 69,999€ invece di 109,99€. Se desideri un pannello ancora più ampio, allora questo è l’ideale. Anche lui è dotato di videocamera integrata per effettuare videochiamate.

Echo Show 8 modello 2021 (seconda generazione) a 74,99€ invece di 129,99€. Personalmente, per poco più di 5€, consiglio questo modello. Dalla sua, una nuova fotocamera da 13MP, due potenti speaker audio e anche una risoluzione maggiore del display.

Echo Show 15″ a 219,99€ invece di 249,99€. Definirlo uno smart speaker è riduttivo, è molto più simile a una smart TV con un display touch screen da 15″, una videocamera integrata e tutti i benefici di Alexa. Questo eccellente concentrato di tecnologia è anche equipaggiato del sistema Fire TV.

Echo Show 10 a 189,99€ invece di 249,99€. Lo smart display che viene dal futuro. Il dispositivo che segue i tuoi spostamenti, ruotando su se stesso, così da farti sempre avere la piena visuale dello schermo. Un robot, praticamente, che ti fa da assistente vocale. Una gioia per gli appassionati di tecnologia.

Echo Buds di seconda generazione a 79,99€ invece di 119,99€. Eccellenti auricolari true wireless con il supporto all’assistente vocale Alexa. Praticamente, unici nel loro genere oltre che di alta qualità.

Per finire, l’eccellente campanello smart di Ring – con Chime da interni in omaggio – a 79,99€ invece di 99,95€. Un dispositivo eccellente per tenere sotto controllo chi c’è alla porta (rilevando anche in automatico i movimenti), dovunque tu sia. Potrai guardare con lo smartphone, interagendo anche con la voce e sentendo l’audio di chi ti cerca. Basta che l’avventore prema il pulsante, come farebbe con un qualsiasi campanello, e poi si attiveranno le notifiche. Il Chime da interni, che ricevi in omaggio, suonerà ogni volta che c’è qualcuno alla porta.

Insomma, il meglio dei dispositivi Amazon, adesso a prezzo spettacolare in occasione degli sconti di Natale. Scegli i tuoi preferiti e ricorda: spedizioni rapide e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime.

