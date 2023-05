Display ultra smooth 120Hz e cam 64MP: realme 9 Pro a -26% su Amazon

realme 9 Pro 5G è senza ombra di dubbio uno tra i migliori smartphone di fascia media del momento, ma quest’oggi è ancora più conveniente del solito in quanto è protagonista di una super offerta di Amazon. Infatti, con uno sconto immediato del 26%, il device del colosso cinese crolla ad appena 259€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita.

Nonostante il calo di prezzo stiamo pur sempre parlando di un device con un design eccellente e una scheda tecnica da urlo.

realme 9 Pro 5G è in sconto del 26% su Amazon: occasione d’oro imperdibile

realme 9 Pro 5G monta uno spettacolare pannello ultra smooth a 120 Hz con una eccellente calibrazione dei colori, mentre sotto il cofano il velocissimo processore Snapdragon 695 5G avvia in un istante tutte le app di cui hai bisogno senza mai un lag o una indecisione.

Alimentato da una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W – ti fornisce il 50% di autonomia dopo appena 27 minuti di ricarica -, lo smartphone sbalordisce per la fotocamera tripla sul retro capeggiata da un ottimo sensore principale da 64 MP con supporto alla modalità nottura, HDR e molto altro.

Con uno sconto immediato del 26% lo smartphone di fascia media di realme è una delle migliori offerte Amazon del weekend: non solo ti assicura un’esperienza di utilizzo senza mai lag o impuntamenti, ma ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti con Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.