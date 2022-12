Display FullHD Huawei: è un autentico SHOW, anche nel prezzo (135€)

Il display FullHD Huawei da 23,8 pollici, ad un prezzo decisamente ridicolo, è uno dei modelli più consigliati fra le proposte disponibili in questa fascia di mercato. Uno schermo per PC adatto non solo per lavorare o studiare ma che si presta perfettamente anche per la visione di film, serie tv o per divertirti nel corso di lunghe sessioni di gaming. Il motivo è presto detto: immagini brillanti e colori intensi nei quali potrai letteralmente immergerti per effetto di cornici a dir poco impercettibili.

Approfittane oggi, prima che la promozione termini: fai ora il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto improvviso del 15%, questo fantastico display Huawei sarà tuo con appena 135 euro invece di 159 euro.

Calo di prezzo su Amazon per il display FullHD Huawei

Il display Huawei restituisce colori vividi e fedeli, contando su una gamma cromatica NTSC del 72% ed un rapporto di contrasto pari a 1000:1. L’apparecchio ha ricevuto la certificazione TÜV Rheinland per l’efficace riduzione della luce blu e degli sfarfallii. La cornice spessa appena 5,7 mm incrementa il rapporto display-corpo fino al 90%, con un angolo di visione pari a 178°. Rispondono all’appello anche la frequenza d’aggiornamento da 75 Hz e la tecnologia AMD FreeSync, per una successione delle immagini ad altissima velocità.

Considerando il prezzo, andrà subito a ruba. Non perdere tempo e metti nel carrello il tuo nuovo display FullHD Huawei: oltre a spendere notevolmente meno, lo riceverai a casa prima di Natale e sarà amore a prima vista.

