Display da 10.5" e design HOT: Samsung Galaxy Tab A8 crolla del 33%

Non è necessario spendere svariate centinaia di euro per acquistare un tablet di qualità, soprattutto oggi quando l’ottimo Samsung Galaxy Tab A8 è in offerta su Amazon a un prezzo molto conveniente. Infatti, ad appena 209€ grazie all’incredibile sconto immediato del 33%, il terminale Android di Samsung è pronto a soddisfare le tue personali esigenze senza far male al tuo portafogli.

Samsung Galaxy Tab A8 ha tutto ciò di cui hai bisogno da un tablet Android di fascia media: è ideale per navigare in rete, guardare video ad altissima risoluzione, ascoltare la musica, chattare sui social e molto altro ancora.

Su Amazon trovi Samsung Galaxy Tab A8 ad appena 209€: occasione unica

Frontalmente è presente un bellissimo pannello da 10.5 pollici ad altissima risoluzione con una perfetta calibrazione dei colori, mentre dal punto di vista audio spicca la tecnologia Dolby Atmos per un sound sempre potente e avvolgente.

Alimentato da un processore octa core con di fianco 4 GB di RAM per avviare in un istante tutte le app che vuoi, Samsung Galaxy Tab A8 monta una batteria da 7040 mAh con supporto alla ricarica rapida per un’autonomia che ti accompagna senza fatica per tutto il giorno.

Con Samsung Galaxy Tab A8 hai a portata di mano un tablet Android ben realizzato e con una scheda tecnica che ti assicura una buona esperienza di utilizzo generale; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra.

