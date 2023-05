Display AMOLED, SpO2 e tanto fitness: OPPO Band 2 CROLLA su Amazon

Il weekend parte con il botto: la super smartband OPPO Band 2 è in offerta su Amazon a un prezzo imperdibile. Infatti, complice uno stravolgente sconto immediato del 29%, quest’oggi ti bastano appena 49€ per allacciare al polso un fitness tracker di qualità e che non ti deluderà mai.

Leggera, comoda da indossare e ricca di funzionalità smart, la smartband a marchio OPPO ha tutte le carte in regola per soddisfare la tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Appena 49€ su Amazon per la super smartband OPPO Band 2

Frontalmente un validissimo pannello AMOLED da 1.57 pollici ti offre sempre tutte le informazioni di cui hai bisogno e anche le notifiche in arrivo dal tuo smartphone (è compatibile con Android e iOS), mentre sul versante opposto un precisissimo sensore HR traccia costantemente la frequenza cardiaca e la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Realizzata con materiali super resistenti impermeabili fino a una profondità di 5 ATM (50 metri), OPPO Band 2 è anche un fitness tracker di tutto rispetto: allaccia le sneakers e lascia fare tutto alla smartband con il tracciamento preciso di più di 100 attività fisiche.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello la super smartband di OPPO ora che può essere tua ad appena 49€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.