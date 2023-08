Display a 120Hz e tripla cam da 50MP: Redmi Note 12 ad appena 139€

Inizio di giornata scoppiettante nel settore mobile di fascia economica: l’ottimo Redmi Note 12 è in offerta su Amazon a un prezzo davvero super conveniente. Con un prezzo di vendita di appena 139€, infatti, complice uno sconto immediato dell’11%, il device del colosso cinese può essere tuo spendendo una cifra molto conveniente.

Popolarissimo e apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo, lo smartphone a marchio Redmi ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze quotidiane.

Super prezzo su Amazon per Redmi Note 12: oggi lo paghi una sciocchezza

Infatti, nonostante il prezzo alla portata di tutti, Redmi Note 12 monta una scheda tecnica davvero niente male: pannello AMOLED da 6.67 pollici super smooth a 120Hz di frequenza di aggiornamento per animazioni fluidissime; una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida; un potentissimo processore octa core di Qualcomm e un comparto fotografico principale con tre sensori di cui il principale da ben 50 MP.

Con un prezzo di vendita così a buon mercato è proprio il caso di non farsi scappare l’ottimo smartphone economico a marchio Redmi; inoltre, se lo metti subito nel carrello, il device ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.