Display 2K, design ACCATTIVANTE e audio Dolby Atmos: Lenovo Tab Plus a 240€ (-20%)

Nel caotico universo dei tablet Android di fascia media, il modello Lenovo Tab Plus emerge come una soluzione accattivante e ideale per chiunque sia alla ricerca di un prodotto di buon livello; quest’oggi il tablet può essere tuo al prezzo di 240€ su Amazon grazie allo sconto immediato del 20%.

Il tablet del colosso hi-tech, nonostante il prezzo molto conveniente, si presenta con un design moderno e raffinato: impossibile non notare la scocca unibody in alluminio che gli conferisce un sapore premium, oltre a garantire la giusta robustezza per affrontare qualsiasi impegno senza preoccupazioni.

Lenovo Tab Plus è in forte sconto su Amazon: approfittane subito

Lenovo Tab Plus monta un bellissimo pannello IPS da 11,5 pollici a risoluzione 2K con colori vivaci, brillanti e una buona luminosità; è un display molto valido per l’utilizzo quotidiano, ma anche una vera gioia per gli occhi durante la visione di contenuti multimediali ad alta risoluzione.

Sotto il cofano il processore MediaTek Helio G99 ti garantisce la giusta rapidità e stabilità per avviare tutte le app di cui hai bisogno, mentre la batteria da 8000 mAh ti accompagna senza fatica per circa 12 ore di utilizzo non-stop. Lenovo Tab Plus è anche un dispositivo perfetto per l’ascolto della musica: infatti, troviamo il pieno supporto all’audio Dolby Atmos con tanto di speaker Octa JBL per un sound corposo e avvolgente.

Dovresti sfruttare subito lo sconto del 20% di Amazon e acquistare il validissimo tablet a marchio Lenovo a un prezzo molto conveniente; se fai in fretta e attivi i servizi Prime, inoltre, ti verrà consegnato direttamente a casa in 24 ore con i servizi Prime.