Display 2K, 4/12GB e TANTA BATTERIA: Lenovo Tab P11 CROLLA su Amazon

Non è un Black Friday di Amazon serio senza una offerta davvero interessante in ambito tablet e, oggi, finalmente, abbiamo la possibilità di consigliarti il popolarissimo Lenovo Tab P11 2a gen. Sfruttando lo sconto immediato del 23%, infatti, il device del colosso hi-tech può essere tuo spendendo la cifra shock di appena 229€.

Lenovo Tab P11 2a gen è quello che viene spesso definito come il device da tutti i giorni: effettivamente troviamo un bellissimo design minimal e una scheda tecnica perfetta per portare a termine i task quotidiani più comuni.

Lenovo Tab P11 2a gen costa una sciocchezza su Amazon con il Black Friday

Ideale per leggere, scrivere email, navigare in rete, chattare sui social e molto altro ancora, il tablet Android a marchio Lenovo monta un bellissimo pannello da 11.5 pollici a risoluzione 2K con cui guardare tutti i video che vuoi senza cali di qualità; sotto il cofano, inoltre, un potente processore octa core di MediaTek sfrutta a dovere 4 GB di RAM e 128 GB di spazio interno per salvare i tuoi file e avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

La settimana del Black Friday non può certamente terminare senza una offerta Amazon clamorosa come quella appena vista; metti subito nel carrello il tablet Android di Lenovo e sfrutta senza esitazioni lo sconto immediato del 23% che si aggiunge anche alla consegna rapida e gratuita con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.