Divertiti con la tua famiglia con le nuove carte Disney Villains in offerta

Che dura la vita dei cattivi Disney, vero? Un attimo sei lì a cercare di vivere finalmente il tuo lieto fine, e un attimo dopo un eroe rovina tutti i tuoi piani. Ma da oggi gli antagonisti diventano protagonisti, e sarai proprio tu a riscrivere la loro storia, con un gioco divertentissimo. Scopri le carte Disney Villains a soli €8,99, con uno sconto del 18% con Amazon Prime.

Disney Villains diventerà il tuo gioco preferito

Questo gioco di carte è semplice, rapido e divertente. Scegli un cattivo Disney da impersonare, magari il tuo preferito, e prova a ricreare la sua storia. Con un minino di 3 giocatori, fino ad un massimo di 6, ognuno mescola il proprio mazzo di carte; a turno, ciascuno di voi pone una carta davanti a sé che rappresenta un cattivo da aggiungere alla propria squadra per creare una nuova storia, ricca di tante azioni malvage. Quando tocca a te, scegli bene colore e valore della carta, altrimenti i tuoi personaggi potranno volare in uno dei mazzi avversari, e gli altri ruberanno i tuoi punti. Le carte giocate al rovescio mostrano nuovi personaggi, quelli buoni: si tratta della modalità eroe che ti farà andare avanti nel gioco ma perderai altri punti alla fine dei conti.

Scoprirai man mano altre simpatiche dinamiche di gioco per costringere i tuoi avversari a compiere delle azioni o a sacrificare carte vincenti. Questo gioco targato Ravenburger è il massimo divertimento per te che ami andare controcorrente e viaggiare con la fantasia. La confezione prevede ben 120 carte; ogni partita dura circa 20 minuti, ideale dagli 8 anni in su.

Approfitta subito dell’offerta Amazon e prova questo nuovo gioco di carte ad un prezzo incredibile. Disney Villains costa solo €8,99 con abbonamento Prime ed è pronto ad intrattenere interi pomeriggi, tuoi e di tutta la tua famiglia.

