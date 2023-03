Diventa un cattivo Disney con questa espansione di Villainous in sconto

Stanco degli eroi della Disney? Hai mai pensato a cosa faresti se fossi uno dei cattivi? Disney Villanous è il gioco da tavolo perfetto per scoprirlo e per cambiare radicalmente il finale delle fiabe più amate. Da oggi puoi acquistare l’espansione “Bigger and Badder” di Villainous in offerta su Amazon a €35,99. Con uno sconto Prime del 20% puoi divertirti con i tuoi amici e la tua famiglia quando e dove vuoi con nuovi cattivi a disposizione.

Questa espansione di Villainous aggiungerà un po' di pepe

Conosci Villainous? Si tratta di un gioco di strategia in cui scegli di impersonare uno dei cattivi della Disney. Attraverso carte, pedine e segnalini, ad ogni turno puoi compiere azioni per avvicinarti agli obiettivi, oppure depistare i piani degli avversari, come farebbe un vero antagonista! Ogni personaggio possiede una guida strategica per giocare al meglio. Le carte da gioco sono illustrate con disegni curati nei minimi dettagli, e le miniature colorate riproducono fedelmente i personaggi. Lo scopo del gioco? Costruire una nuova storia senza i soliti eroi.

L’espansione di Villainous “Bigger and Badder” vede tre nuovi personaggi: Lotso di Toy Story 3, Sindrome de’ Gli Incredibili e la amatissima Maga Magò de’ La Spada nella Roccia. Le nuove pedine sono realizzate con cura e con un design accattivante, così come le nuovissime carte da gioco da aggiungere alla tua collezione, per creare una miriade di nuove combinazioni narrative. Una partita dura dai 40 ai 60 minuti circa, per un divertimento costante per te e tutta la tua famiglia o i tuoi amici. È una perfetta idea regalo per gli amanti dell’animazione e della Disney. L’espansione può essere utilizzata anche da sola, per un massimo di 3 giocatori, uno per ogni nuovo personaggio.

Approfitta subito dell’offerta di primavera e acquista l’espansione di Disney Villainous a soli €35,99 su Amazon, con uno sconto del 20% con Prime.

