Disney+ è il servizio di streaming di Disney che ormai da più di un anno si arricchisce sempre di contenuti nuovi o di grandi classici provenienti dal vastissimo parco titoli della Casa delle Idee. A settembre si ritorna dalle vacanze estive e, sebbene il servizio non sia mai andato in ferie, ci saranno tante succose novità divise tra Disney+ e il nuovo canale dedicato a un pubblico adulto Star.

Le uscite Star di settembre 2021

Y: L’ULTIMO UOMO – 22 settembre (primi 3 episodi)

Dallo studio che ha portato Devs e Mrs. America al pubblico di tutto il mondo, Y: L’ultimo uomo è una serie drama basata sull’acclamata serie omonima di fumetti DC Comics di Brian K. Vaughan e Pia Guerra. Y: L’ultimo uomo si svolge in un mondo post apocalittico in cui un cataclisma ha sterminato tutti i mammiferi dotati del cromosoma Y, eccetto un uomo cisgender e la sua scimmia. La serie segue i sopravvissuti di questo nuovo mondo mentre tentano con tutte le loro forze di ripristinare ciò che è andato perduto e di sfruttare questa opportunità per costruire qualcosa di migliore.

AMERICAN HORROR STORIES – 8 settembre

American Horror Stories è lo spin-off della premiata serie American Horror Story di Ryan Murphy e Brad Falchuk. Questa serie originale antologica, composta da sette episodi, propone una storia horror diversa per ogni episodio ed è prodotta da Ryan Murphy, Brad Falchuk, Alexis Martin Woodall, John J. Gray e Manny Coto.

UN SOLO NOME: FEYENOORD – 1° settembre

A Rotterdam, la squadra della città ha la sua sede sulla riva del fiume Maas, ma i suoi numerosi tifosi si trovano in tutta l’Olanda e non solo. Per la prima volta nei suoi 112 anni di storia, il Feyenoord ha aperto le sue porte alle telecamere. La squadra ha lavorato in modo diverso per tutta la stagione 2020/21 a causa della pandemia globale di COVID-19, chiedendo il massimo all’allenatore, ai giocatori, alla dirigenza e ai tifosi. Mentre il club è alle prese con l’enorme impatto della crisi del COVID-19, il presente si scontra con il passato in questa ricerca di un futuro migliore. Filmati unici dallo spogliatoio e dentro la sala riunioni avvicinano il pubblico alla squadra e a tutte le sue personalità chiave come non è mai successo fino a oggi.

THE GREAT NORTH – 29 settembre (primi 2 episodi)

Segui le avventure in Alaska della famiglia Tobin, con il papà single Beef che cerca di tenere vicini a sé i suoi figli: Judy, le cui ambizioni la portano nel mondo glamour del centro commerciale locale; i suoi fratelli, Wolf, Ham e Moon; e la fidanzata di Wolf, Honeybee.

AMERICAN HORROR STORY – 1° settembre (le prime 9 stagioni)

American Horror Story è la popolarissima serie antologica creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk che esplora un tema horror e un’ambientazione diversi per ogni stagione, spaziando da una casa infestata, a un manicomio e una congrega di streghe, fino a un freak show itinerante e a un hotel con una storia oscura e sanguinosa. Fin dal 2011, i creatori di American Horror Story hanno ridefinito il genere horror e, ad oggi, sono moltissimi i fan appassionati che ogni anno attendono con ansia di scoprire quali terrori riserverà il prossimo capitolo.

BLESS THE HARTS – 15 settembre

Bless The Harts è una commedia animata creata dalla vincitrice dell’Emmy Award, Emily Spivey, anche Executive Producer della serie, e interpretata nella versione originale da un cast di voci che include star del genere comedy del calibro di Kristen Wiig, Maya Rudolph, Jillian Bell e Ike Barinholtz. La serie segue le vicende degli Harts, una famiglia del Sud sempre al verde e costantemente in difficoltà per arrivare a fine mese. Sperano un giorno di riuscire a realizzare il sogno americano, ma in realtà sono già ricchi di amici, famiglia e divertimento. Jenny Hart è una madre single che sostiene la sua famiglia lavorando come cameriera nella piccola città di Greenpoint, North Carolina. Anche se Jenny è il punto di riferimento della famiglia, si trova spesso in disaccordo o costretta a trovare compromessi con Betty, la madre con l’ossessione per i gratta e vinci, e Violet, la figlia arguta e creativa. Wayne Edwards, da dieci anni fidanzato di Jenny, affettuoso ed eterno ottimista, è l’amore della sua vita e il padre adottivo di Violet. Wayne è un incantevole sognatore che non riuscirà mai a diventare davvero qualcuno, ma allo stesso tempo non smetterà mai di provarci. Nel suo piccolo Jenny ha persino poteri divini che la portano ad avere apparizioni di Gesù mentre è impegnata nel suo lavoro al ristorante di quartiere, The Last Supper. In fondo, gli Harts non possiedono molto, ma forse hanno già tutto quello di cui hanno bisogno.

THE RESIDENT STAGIONE 4 – 8 settembre

La quarta stagione di The Resident continua a far luce sull’eroismo quotidiano degli operatori sanitari della nostra epoca. La serie medical drama segue le imprese dei dottori e degli infermieri del Chastain Memorial Hospital, alle prese con sfide personali e professionali e impegnati nella costante lotta per salvare le vite dei pazienti. La nuova stagione riprende con lo splendido e intimo matrimonio tra il Dr. Conrad Hawkins e l’infermiera Nicolette Nevin, che consolida il loro già solido legame. Nel frattempo, il Chastain Memorial Hospital è alle prese con la transizione da ospedale, privato a pubblico, costringendo gli eroici medici a lottare per riparare dall’interno ciò che non funziona. Il dottor Randolph Bell scava nel suo passato per trovare il suo ex figliastro, il chirurgo plastico d’élite Jake Wong. Bell cerca di portare il dottor Wong al Chastain per incrementare il numero di interventi di fama internazionale all’ospedale e per riparare il loro complicato passato. Nel frattempo, la star della chirurgia Mina Okafor e il suo brillante mentore, il dr. AJ Austin, si avvicinano sempre di più e per questo dovranno imparare a mantenere un rapporto professionale all’interno dell’ospedale.

SONS OF ANARCHY – 29 settembre (le 7 stagioni complete)

Sons of Anarchy è un’adrenalinica serie drama che racconta la storia di un noto gruppo di motociclisti fuorilegge che proteggono la loro piccola città dall’invasione di spacciatori, imprenditori senza scrupoli e forze dell’ordine un po’ troppo zelanti. Il club è però impegnato a portare avanti un traffico d’armi fiorente e spietato. Charlie Hunam interpreta Jackson Jax’ Teller, un uomo che ama la fratellanza ma che è sempre più preoccupato della sua illegalità. Katey Sagal interpreta Gemma, Teller Morrow, madre di Jax e vera forza della natura che, insieme a Ron Perlman nei panni di Clarance Clay’ Morrow, padre adottivo di Jax e presidente del gruppo, ha una visione del club molto più oscura.

CUORI SENZA ETÀ – 8 settembre (le 7 stagioni complete)

Cuori senza età è la storia di quattro donne single di mezza età che condividono una casa a Miami Beach, in Florida. Bea Arthur interpreta Dorothy, un’insegnante divorziata, con uno spirito sarcastico. Rue McClanahan è Blanche, una bellezza del sud a caccia di uomini. Betty White interpreta Rose, una donna molto dolce e un po’ distratta. A completare il gruppo c’è Estelle Getty, nei panni della schietta madre di Dorothy, Sophia.

BLACK-ISH STAGIONE 6 – 22 settembre

La pluripremiata serie racconta in modo coraggioso e divertente la storia di un uomo determinato a ristabilire un senso di identità culturale per la sua famiglia, che onori il passato e al tempo stesso si proietti nel futuro. Come ogni genitore, Andre “Dre” e Rainbow Johnson vogliono il meglio per i propri figli. Ma l’infanzia dei loro piccoli si sta trasformando in qualcosa di molto diverso da quella che hanno vissuto in prima persona. Ai loro occhi sono ormai chiare due cose: che c’è un prezzo da pagare per voler dare ai propri figli più di quanto hanno avuto loro stessi e che sono totalmente impreparati alle conseguenze negative in arrivo.

THE ORVILLE – 15 settembre (le prime due stagioni complete)

Ambientato 400 anni nel futuro, la serie segue le avventure della Orville, un’astronave esplorativa di medio livello. Il suo equipaggio, sia umano che alieno, affronta le meraviglie e i pericoli dello spazio.

SINGLE PARENTS – 1° settembre (le prime due stagioni complete)

Questa commedia corale segue un gruppo di genitori single che fanno affidamento gli uni sugli altri per crescere i loro figli e continuare ad avere una vita personale al di fuori dell’essere genitori. Quando altri genitori single vedono quanto Will sia caduto nel baratro delle responsabilità paterne, tra principesse e incontri con gli insegnanti, uniscono le forze per aiutarlo a tornare in campo nel mondo delle relazioni sentimentali.

STUMPTOWN STAGIONE 1 – 15 settembre

Basato sulla serie di graphic novel, Stumptown racconta le vicende di Dex Parios, una forte, determinata e perspicace veterana dell’esercito con una vita amorosa complicata, debiti di gioco e un fratello di cui occuparsi a Portland, nell’Oregon. Le sue capacità di intelligence militare la rendono una grande investigatrice privata, ma il suo stile incorreggibile la mette nel mirino dei criminali incalliti e non proprio in accordo con la polizia.

GRAND HOTEL STAGIONE 1 – 29 settembre

La serie è un drama provocatorio ambientato in un hotel a conduzione familiare nella multiculturale Miami Beach. Il carismatico Santiago Mendoza è il proprietario dell’hotel. La sua affascinante seconda moglie, Gigi e i loro figli adulti si godono le ricchezze del successo. A completare i personaggi della serie c’è il fedele staff dell’hotel. Gli ospiti ricchi e belli si godono il lusso, ma scandali, debiti crescenti e segreti esplosivi si nascondono sotto un’apparente perfezione.

IL RAGAZZO CHE DIVENTERÀ RE – 24 settembre

Alex è uno studente britannico di dodici anni i cui problemi quotidiani sono messi in secondo piano dalla sua scoperta della mitica spada Excalibur. Ora, con la spada più potente della storia nelle mani dello studente più impacciato della Gran Bretagna, ha inizio un’avventura epica in cui Alex e i suoi amici devono fermare una villain medievale di nome Morgana, determinata a distruggere il mondo.

IL CORAGGIO DELLA VERITÀ – 10 settembre

Basato sul romanzo best-seller, Il Coraggio della Verità racconta la storia di Starr Carter, che vive in due mondi: il povero quartiere Nero in cui abita e la scuola privata a maggioranza bianca che frequenta. Questo precario equilibrio viene distrutto quando assiste all’uccisione di un suo amico d’infanzia da parte di un poliziotto. Messa sotto pressione da tutte le parti, Starr deve far sentire la sua voce e lottare per ciò che è giusto.

STUBER – AUTISTA D’ASSALTO – 24 settembre

Preparati per la corsa della tua vita in questa commedia sull’amicizia ad alta velocità, piena di grandi risate e azione senza freni! Quando un autista gentile di nome Stu (Kumail Nanjiani) fa salire un passeggero (Dave Bautista) che si rivela essere un poliziotto sulle tracce di un violento assassino, Stu si caccia in una tormentata, disavventura in cui cerca disperatamente di tenere stretto il suo umorismo, la sua vita e la sua valutazione a cinque stelle come conducente.

PREDATOR – 10 settembre

Il maggiore Dutch Schaefer (Arnold Schwarzenegger) è il capo di un’esperta unità, di salvataggio militare alla ricerca di alleati catturati dai guerriglieri nella giungla dell’America Latina. Anche se all’inizio la missione appare come un successo, qualcosa di orribile e inspiegabile comincia improvvisamente ad accadere: uno dopo l’altro gli uomini vengono uccisi da uno spietato, invisibile, apparentemente inarrestabile nemico extra-terrestre!

PREDATOR 2 – 10 settembre

Danny Glover è il protagonista di questo elettrizzante sequel nei panni di un tenente di polizia che deve occuparsi di un mucchio di corpi mutilati rinvenuti dai suoi agenti. Ma anziché essere opera di bande in lotta tra loro, come pensava, all’inizio, i feroci omicidi sono stati commessi da una creatura aliena invisibile e mortale. Ora, non solo l’alieno è nella giungla urbana di Los Angeles, ma il tenente è il suo prossimo obiettivo!

PREDATORS – 10 settembre

Robert Rodriguez presenta Predators, un nuovo audace capitolo dell’universo di Predator. Adrien Brody interpreta Royce, un mercenario che guida con avversione un gruppo di guerrieri d’élite riuniti misteriosamente su un pianeta selvaggio.

THE PREDATOR – 10 settembre

Dai confini dello spazio ai boschi della Georgia meridionale, la caccia torna in patria nell’esplosiva reinvenzione di Shane Black della serie Predator. Ora, i cacciatori più letali dell’universo sono più resistenti e più intelligenti che mai. E solo una squadra di ex-soldati e un professore di biologia evolutiva possono impedire la fine della razza umana.

THE A-TEAM – 3 settembre

Allacciate le cinture per una corsa adrenalinica con Liam Neeson, Bradley Cooper, Quinton “Rampage” Jackson e Sharlto Copley. Dichiarati colpevoli da un tribunale, militare per un crimine che non hanno commesso, un’audace squadra di ex soldati delle forze speciali deve utilizzare il proprio talento speciale per evadere dal carcere e affrontare la loro missione più difficile. Ci vorranno coraggio, tempismo e un arsenale di armi esplosive… questo è un lavoro per l’A-Team!

Le uscite Disney+ di settembre 2021

UNA VITA DA DUG – 1° settembre

Una vita da Dug di Pixar Animation Studios è una serie di cortometraggi che racconta le divertenti disavventure di Dug, l’adorabile cane del film Disney e Pixar Up. Ogni corto presenta eventi quotidiani che accadono nel giardino di Dug, tutto attraverso gli occhi emozionanti (e leggermente distorti) dell’amato cane parlante. Scritto e diretto dal candidato all’Oscar e vincitore dell’Emmy Award Bob Peterson.

HAPPIER THAN EVER: LETTERA D’AMORE A LOS ANGELES – 3 settembre

Billie Eilish, l’artista vincitrice del GRAMMY Award e in vetta alle classifiche, farà il suo debutto su Disney+ con il concerto Happier Than Ever: Lettera d’Amore a Los Angeles, un’esperienza cinematografica in anteprima mondiale venerdì 3 settembre sulla piattaforma streaming. Direttamente dal suo nuovo album, “Happier Than Ever”, l’originale Disney+ presenterà una performance intima di ogni canzone nell’ordine presente all’interno del disco, per la prima e unica volta, dal palco del leggendario Hollywood Bowl. Diretto da Robert Rodriguez e dal premio Oscar Patrick Osborne, lo speciale includerà anche alcuni elementi animati, portando gli spettatori in un viaggio onirico attraverso la città natale di Billie, Los Angeles, e i suoi scenari più iconici.

DOTTORESSA DOOGIE – 8 settembre

Dottoressa Doogie, un dramedy di formazione ispirato alla serie medical di successo Doogie Howser, segue Lahela “Doogie” Kamealoha, una ragazza prodigio di 16 anni che si destreggia tra una carriera medica appena avviata e una vita da adolescente, Con il supporto della sua premurosa e divertente ‘ohana (famiglia) e degli amici, Lahela è determinata a trarre il massimo dai suoi anni da adolescente e a formarsi trovando la sua strada. A guidare Lahela (e anche a complicare le cose) c’è la madre focalizzata sul lavoro, la dottoressa Clara Hannon, che è anche il suo supervisore all’ospedale, il suo amorevole papà Benny, che la aiuta a restare legata a ciò che conta di più, suo fratello maggiore Kai dallo spirito libero, l’estroverso fratello minore Brian Patrick, la sua migliore amica Steph, il surfista Walter per cui ha una cotta e i suoi colleghi dell’ospedale, i dottori Lee, Charles e Noelani.

NATIONAL GEOGRAPHIC – APOCALYPSE: LA GUERRA DEI MONDI – 8 settembre

Il racconto di questo fantastico periodo storico tra il 1945 e il 1991, definito dal confronto di due mondi e due sistemi. L’Occidente capitalista, dominato dai sempre più potenti Stati Uniti, è contrapposto all’Oriente comunista, l’Impero Sovietico. Entrambe le parti posseggono l’arma definitiva, la bomba nucleare, che nessuno dei due può usare, a rischio di provocare un pericolo per sé stessi. Questo terrificante equilibrio di paura assicura paradossalmente mezzo secolo di pace e prosperità in Occidente.

VENT’ANNI – 10 settembre

Essere adulti può risultare difficile. Alcuni giorni sei in perfetta forma, mentre altri giorni sei solo una pila di ragazzini che si nascondono in un trench sperando che nessuno se ne accorga. Gia si trova in questa condizione la notte del suo 21° compleanno. Questa è una storia sulle insicurezze dell’essere adulti e su come ognuno di noi stia solo fingendo fin quando non trova il modo di farcela. Erik Langley è il produttore del corto.

NONA – 17 settembre

Il piano di una nonna di trascorrere una giornata speciale da sola guardando il suo programma televisivo preferito, “E.W.W. Smashdown Wrestling”, viene sconvolto da una visita inaspettata di sua nipote.

STAR WARS: VISIONS STAGIONE 1 – 22 settembre

Star Wars Visions è una collezione di cortometraggi animati che celebrano Star Wars attraverso la lente dei migliori creatori e narratori di anime del mondo.

THE 90S: THE LAST GREAT DECADE STAGIONE 1 – 22 settembre

È il momento di celebrare il buono, il brutto e il cattivo. Dalle scarpe con la zeppa e i colori al neon, ai processi per omicidio fino alle minacce di terrorismo: gli anni ’90 sono stati dieci anni di esuberanza senza pari e di eventi incredibili. E stata un’epoca spettacolare per la moda, la politica, l’intrattenimento e la storia. È stato il decennio in cui i reality sono diventati troppo reali, è stato un periodo di ottimismo e creatività in cui tutti hanno avuto 15 minuti di fama, ed è stato caratterizzato da alcuni passi falsi nella moda davvero incredibili! Ma gli anni ’90 sono stati anche il decennio in cui la paura del terrorismo è diventata molto reale e il World Trade Center è stato attaccato per la prima volta. Gli spettatori potranno ascoltare in prima persona le testimonianze di celebrità, accademici, politici e testimoni oculari che hanno contribuito all’eredità di questi anni. È stato un decennio pieno di drammi: dalle aspre rivalità nel pattinaggio artistico, a uno dei più infami sospetti di omicidio moderni: 0.J. Simpson. Non è stato privo di tragedie: dall’auto crivellata di colpi in cui è stato ucciso Tupac, al tunnel di Parigi che ha tolto la vita all’amata principessa Diana. Ma è stato anche un periodo di grandi conquiste, con l’introduzione dell’iMac e una delle invenzioni più sorprendenti fino ad oggi: internet. È stato un decennio che ha scioccato, stupito e affascinato tutti. Preparati a fare un salto indietro nel tempo e a rivivere gli anni ’90 in tutta la loro gloria.

Ricordiamo che per prendere visione di tutti i contenuti presenti su Disney+ dovete sottoscrivere un abbonamento che può essere annullato in qualsiasi momento. Il suo costo è di 8,99 euro al mese o di 89,90 euro all'anno. Oltre a Disney+ avrete a disposizione tutti i contenuti di Star con tanto di parental control per evitare che i più piccoli possano erroneamente guardare qualche contenuto non consigliato alla loro età.

Home