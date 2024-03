Disney Store: ottieni fino al 25% di sconto con questo codice esclusivo

C’è una nuova interessante promozione su Disney Store: usando il codice esclusivo PASQUA a carrello, ottieni il 20% di sconto su un ordine di almeno 50 euro, e il 25% di sconto su un ordine di almeno 100 euro.

Puoi scegliere fra più di 900 articoli, tra peluche, teli mare, magliette, trolley, costumi da bagno, cuscini, bambole e tazze da viaggio. Trovi tutti gli articoli che partecipano alla nuova promozione su questa pagina.

I migliori articoli della nuova promozione del Disney Store

Di seguito alcuni dei migliori prodotti che concorrono alla nuova promo disponibile sul negozio online ufficiale di Disney:

Peluche grande Stitch (50 euro)

Telo mare La Sirenetta (16 euro)

Trolley Saetta McQueen Disney Pixar Cars 3 (45 euro)

Costume da bagno bimbi La Sirenetta (24 euro)

Peluche piccolo Rémy Big Feet Ratatouille (32,90 euro)

Cuscino ponderato Topolino Michey Mouse Home Haven (35 euro)

Tazza da viaggio Hercules (20 euro)

Peluche grande Paperino (50 euro)

Peluche grande Minni (50 euro)

Borsa da spiaggia Principesse Disney (20 euro)

Portagioie Regina Cattiva Biancaneve e i Sette Nani (50 euro)

Per ottenere fino al 25% di sconto devi raggiungere l’importo minimo di 100 euro. Ad esempio, potresti regalare i due peluche grandi di Paperino e Minni (o in alternativa di Stitch), del valore ognuno di 50 euro. Una volta aggiunti al carrello, sotto la voce “Inserisci il coupon” digita il codice promozionale PASQUA e fai clic su Applica. Pochi istanti dopo riceverai lo sconto del 25% in automatico, con il prezzo dell’ordine che passerà da 100 euro a 75 euro. Ora non ti resta che completare il pagamento effettuando l’accesso a Disney Store o come ospite.