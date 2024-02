Disney shop: -20% su ordini da 50€ solo per poco

Hai mai desiderato riportare un po’ di magia Disney nella tua vita o in quella dei tuoi bambini, magari per il periodo di carnevale? Ora è il momento perfetto per farlo, grazie alla promozione speciale disponibile sul Disney shop. Utilizzando il codice sconto “TIANA” al momento del checkout, puoi ottenere uno sconto del 20% su una spesa minima di 50€. Questa è un’opportunità imperdibile per portare a casa personaggi Disney preferiti dei tuoi bambini o nipotini e immergerti nel meraviglioso mondo di Disney, con un risparmio significativo.

La promozione è valida su una vasta gamma di prodotti disponibili sul Disney shop, che include giocattoli, abbigliamento, accessori, articoli per la casa e molto altro ancora.

Il meglio per i tuoi bimbi a prezzi SHOCK: solo su Disney shop

Tra i tanti fantastici prodotti disponibili, uno dei nostri preferiti è l’action figure parlante di Buzz Lightyear. Questo iconico personaggio di Toy Story è amato da persone di tutte le età e grazie alla promozione, puoi portarlo a casa ad un prezzo incredibile. Il prezzo di listino dell’action figure è di 37€, ma con lo sconto del 20% offerto dal codice “TIANA”, potrai acquistarlo a un prezzo ancora più conveniente.

L’action figure parlante di Buzz Lightyear è perfetta per i fan dei film di Toy Story e offre ore di divertimento interattivo. Con oltre 30 frasi e suoni dal film, è in grado di portare il personaggio di Buzz Lightyear alla vita come mai prima d’ora. E con la sua alta qualità di costruzione e attenzione ai dettagli, è sicuramente un’aggiunta preziosa alla tua collezione di giocattoli Disney.

Non perdere l’opportunità di aggiungere un po’ di magia Disney alla tua vita con questa promozione speciale sul Disney shop. Ricorda di utilizzare il codice sconto “TIANA” al momento del checkout per ottenere il tuo sconto del 20% su una spesa minima di 50€ e assicurati di prendere l’action figure parlante di Buzz Lightyear prima che sia troppo tardi!