Disney+: scopri come avere 4 mesi GRATIS

Con Disney+ il divertimento non manca mai. Grazie al suo ricco catalogo, che viene rinnovato ogni mese con nuovi arrivi, hai solo l’imbarazzo della scelta. Tra l’altro, proprio dal 1° di settembre, è approdato per la prima volta Italia’s Got Talent sulla piattaforma, registrando un successo grazie anche a un format rinnovato e decisamente più social. Abbonati subito con questo link e ricevi 4 mesi gratis.

Per ottenere questo regalo estremamente goloso devi scegliere l’abbonamento annuale. In questo modo puoi approfittare della promozione esclusiva che ti permette di avere accesso ai contenuti per 12 mesi al prezzo di 8. Niente male vero? Entra subito nella casa di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic.

Su Disney+ troverai tantissimi film, serie TV, docuserie e show in esclusiva e quindi disponibili in Italia solo grazie a questo servizio di streaming live e on demand. Approfitta dell’offerta in corso per risparmiare 4 mesi sull’abbonamento annuale. Incluso nel servizio hai anche il Parental Control per lasciare libertà ai tuoi figli di accedere alla piattaforma, sicuro che potranno vedere solo titoli adatti alla loro età.

Disney+: 12 mesi al prezzo di 8, scopri l’offerta

Hai tempo fino al 31 ottobre 2023 per ottenere Disney+ per 12 mesi al prezzo di 8. Ben quattro mesi sono in regalo. Un prezzo decisamente conveniente per rendere l’intrattenimento della tua famiglia fantastico e ricco di contenuti. Ancora siamo in attesa di ricevere l’elenco di film e serie TV in arrivo per il mese di novembre 2023. Perciò anticipa le novità abbonandoti adesso.

Se per qualche motivo ti trovi all’estero, puoi sempre guardare in streaming i contenuti Disney+ disponibili nel Paese o nella zona geografica in cui si trovano. Per assicurarti di poter guardare i tuoi film e show preferiti quando sei in viaggio ti consigliamo di scaricarli sul tuo dispositivo.

Comunque, se vivi nell’Unione Europea puoi accedere alla versione disponibile nel tuo Paese di residenza. In pratica, lo puoi fare mentre viaggi all’interno degli stati membri dell’UE, in Norvegia, Liechtenstein e Islanda. Questo grazie alla Portabilità Transfrontaliera. Anche se molti dei contenuti sono disponibili ovunque, potrebbero esserci piccole differenze a seconda del Paese o della zona geografica da cui accedi alla piattaforma. Pertanto, alcuni titoli potrebbero non essere disponibili allo streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.