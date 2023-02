Disney+ San Valentino: tutti i contenuti da sfruttare il 14 febbraio

Disney+ per San Valentino si tinge di rosa. Infatti, già per natura è un ottimo contenitore di film, serie TV, docuserie e show. Molti contenuti sono in esclusiva, ciò vuol dire che non li trovi in nessun’altra piattaforma di streaming live e on demand. Ecco perché è una soluzione molto interessante per il tuo intrattenimento.

In occasione del giorno per eccellenza degli innamorati, questa piattaforma ha molto da offrire di speciale. Passa una giornata con la persona che ami e poi goditi qualche titolo romantico che possa accendere la vostra serata di passione. Scopri tutti i titoli disponibili che intratterranno te e chi ti sta vicino.

Se sei single, ma ami l’amore, non puoi perderti queste pellicole. Un eterno romantico come te può comunque vederle con al suo fianco un ottimo dolce o una calda cioccolata. Insomma, Disney+ a San Valentino è per tutti, anche per i più piccoli. Perciò non perderti i suoi contenuti dal tema romantico abbonandoti con 2 mesi gratis.

Disney+: tutti i titoli per un San Valentino al top

Goditi un San Valentino ricco di passione grazie a Disney+. Infatti, di seguito troverai tutti i film che puoi vedere per passare alcune ore romantiche con la tua dolce metà, sia essa un “umano”, il tuo animaletto peloso o un dolce carico di zuccheri.

10 Cose che Odio di Te

Cenerentola

Drive Me Crazy

High School Musical

La Bella e la Bestia

Lezioni di cioccolato

Lilli e il Vagabondo

Mai stata baciata

Tutti Insieme Appassionatamente

While You were sleeping

Per poter accedere a questi contenuti devi essere abbonato al servizio. Puoi scegliere il Piano Mensile da soli 8,90 euro oppure il Piano Annuale a soli 89,90 euro. Quest’ultima soluzione ti permette di avere 2 mesi gratis. In pratica ottieni 12 mesi al prezzo di 10. Approfitta subito della promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.