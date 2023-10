Disney+: guarda tutte le stagioni di Buffy con 4 mesi GRATIS

Disney+ è la casa di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Abbonati subito e ottieni 12 mesi al prezzo di 8 mesi! Grazie a questa super offerta, a tempo limitato, ti assicuri tutti i suoi contenuti, come le stagioni complete di Buffy L’Ammazzavampiri, con ben 4 mesi gratis in regalo. Cosa stai aspettando? Approfitta ora di questa incredibile occasione, per risparmio e divertimento assicurati.

Qui troverai tantissimi film, serie TV, docuserie e show in esclusiva e quindi disponibili in Italia solo grazie a questo servizio di streaming live e on demand. Da settembre è anche approdato Italia’s Got Talent. Insomma, hai solo l’imbarazzo della scelta. Inoltre, grazie al Parental Control avanzato, puoi gestire autonomamente e in maniera sicura l’accesso ai contenuti disponibili per i tuoi figli in base alla loro età.

Disney+ anche in viaggio

Abbonati a Disney+ con 4 mesi gratis su 12! Si tratta della soluzione perfetta anche quando sei in viaggio. In pratica, la sua app multidispositivo è compatibile con tutti i device e permette l’accesso al ricco catalogo di contenuti spettacolari dove e quando vuoi. Ma c’è di più.

Infatti, se per qualche motivo ti trovi all’estero, puoi sempre guardare in streaming qualsiasi titolo disponibile nel Paese o nella zona geografica in cui si trovano. Per assicurarti di poter guardare i tuoi film e show preferiti, come Buffy L’Ammazzavampiri, quando sei in viaggio ti consigliamo di scaricarli sul tuo dispositivo.

Comunque, se vivi nell’Unione Europea puoi accedere alla versione disponibile nel tuo Paese di residenza. In pratica, lo puoi fare mentre viaggi all’interno degli stati membri dell’UE, in Norvegia, Liechtenstein e Islanda. Questo grazie alla Portabilità Transfrontaliera. Anche se molti dei contenuti sono disponibili ovunque, potrebbero esserci piccole differenze a seconda del Paese o della zona geografica da cui accedi alla piattaforma. Pertanto, alcuni titoli potrebbero non essere disponibili allo streaming.

