Disney+: il calendario delle novità di gennaio 2024 in anteprima

Disney+: tutti i film e le serie TV in arrivo a gennaio 2024

Vediamo ora il calendario completo di tutti i film e le serie TV in arrivo a gennaio 2024 su Disney+:

3 gennaio 2024

Class of ’09 | Stagione 1

Betrayal: La doppia vita di mio marito

Echo | Stagione 1

Welcome to Wrexham | Stagione 2

Demoni e redentori – La storia di Christina Boyer

17 gennaio 2024

Il ladro di gioielli

The Creator

The Artful Dodger | Stagione 1

Cristóbal Balenciaga

Cristóbal Balenciaga 24 gennaio 2024

Never let him go

A Bug’s Life – Megaminimondo

American Horror Stories | Stagione 3

