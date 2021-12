Disney+ ora supporta SharePlay di Apple

Disney+ ora supporta la nuova funzione di visione di gruppo di Apple denominata “SharePlay“; vediamo come funziona e in cosa consiste.

Disney+: come funziona SharePlay con device iOS?

Gli utenti possessori di un tablet o iPhone Apple potranno ora vedere in streaming con i propri amici via FaceTime, migliaia di film e serie su Disney+.

L'OEM di Cupertino ha iniziato a implementare la sua funzionalità SharePlay in anticipo per gli utenti iPhone con il suo aggiornamento iOS 15.1 (e su macOS con l'ultimo aggiornamento Monterey). La feature in questione consente alle persone di sincronizzare la riproduzione per lo streaming supportato in FaceTime, in modo che possano guardare film e programmi o ascoltare musica insieme in tempo reale.

Disney offre già una funzione GroupWatch, ma quella della Apple consente agli utenti di vedere insieme un contenuto multimediale tramite FaceTime mentre fanno altre cose sui propri dispositivi Apple.

Facciamo un esempio: se state guardando Oceania sul vostro iPad, ad esempio, il video apparirà come un riquadro picture-in-picture mentre navigate tra le altre app sul dispositivo e rispondete ad una mail.

Disney ha annunciato oggi che la funzione è supportata in tutto il suo catalogo, inclusi i titoli in uscita come The Book of Boba Fett ed Encanto.

Attenzione: nel caso di GroupWatch, SharePlay non sarà supportato sui profili “Kids” all'interno dell'applicazione.

Per eseguire lo streaming di contenuti Disney utilizzando la funzione SharePlay di Apple, assicuratevi che i vostri dispositivi Apple siano aggiornati a iOS 15.1, tvOS 15.1 o iPadOS 15.1 o versioni successive. Purtroppo, questa non è una soluzione alternativa per lo streaming gratuito, quindi dovrete sempre avere un abbonamento attivo per utilizzarla. Poco male: la spesa è davvero minima. Parliamo di meno di 9 euro al mese.

E se volete essere aggiornati sulle proposte per il 2022, vi segnaliamo che Spider-Man: No Way Home arriverà all'interno della piattaforma, probabilmente entro il primo trimestre dell'anno.