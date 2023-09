Disney+ in offerta a 1,99 euro al mese per 3 mesi: è tutto vero

Gli utenti che scelgono di abbonarsi ora a Disney+ riceveranno un regalo inaspettato. Fino al 20 settembre sarà infatti possibile attivare Disney+ a soli 1,99 euro al mese per 3 mesi anziché 8,99 euro al mese, il prezzo mensile attuale. Dopo 3 mesi, l’abbonamento si rinnoverà in automatico al prezzo Premium di 11,99 euro al mese, ma hai la possibilità anche di disdire prima senza costi aggiuntivi.

L’offerta, disponibile tramite questa pagina del sito ufficiale, ti consente di risparmiare oltre il 75%. Hai tempo fino al 20 settembre, ma viste le novità tra film e serie TV, il consiglio è di abbonarsi subito.

Disney+ in super offerta a 1,99 euro al mese per 3 mesi

L’offerta è valida per i nuovi abbonati Disney+ e per i precedenti abbonamenti se riattivati. Approfitta subito della promo a 1,99 euro al mese per 3 mesi così da avere accesso illimitato all’intero catalogo della piattaforma streaming.

Non perderti i nuovi episodi della seconda stagione di I Am Groot 2, lo spin-off di Guardiani della Galassia con protagonista il giovane Groot (doppiato da Vin Diesel).

Ti segnaliamo anche che a partire dal 13 settembre sarà disponibile Elemental, il nuovo film d’animazione di quest’anno diretto da Peter Sohn e prodotto da Disney Pixar, con al centro i quattro elementi della natura (fuoco, acqua, terra e aria).

Un’altra data da cerchiare in rosso nel calendario è quella del 6 ottobre, quando usciranno i nuovi episodi della seconda stagione di Loki.

Cogli al volo l’offerta speciale e risparmia oltre il 75% sul prezzo del piano mensile. Al termine dei 3 mesi di prova puoi disdire prima del rinnovo automatico senza costi aggiuntivi.

