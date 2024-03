Disney+ è in offerta a 1,99 €/mese: giusto in tempo per la Festa del Papà

È il momento giusto per attivare un nuovo abbonamento a Disney+. La piattaforma di streaming di Disney, infatti, è ora accessibile con una promozione davvero imperdibile, ottima anche per fare un (piccolo ma sicuramente gradito) regalo in vista della Festa del Papà.

Disney+ è ora disponibile al costo di 1,99 euro al mese per i primi 3 mesi. L’offerta è riservata a tutti i nuovi utenti che scelgono di attivare un abbonamento con la piattaforma di streaming ed è accessibile anche a chi in passato ha utilizzato Disney+.

La promozione riguarda il piano Standard con pubblicità che consente un accesso completo e illimitato a tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma. Per sfruttare la promozione c’è tempo fino al prossimo 14 di marzo. L’offerta è disponibile direttamente tramite il sito ufficiale, utilizzando il link qui di sotto.

Disney+ a 1,99 euro al mese: come attivare l’offerta

La promozione in corso riguarda il piano Standard con pubblicità di Disney+ che ora è attivabile al prezzo scontato di 1,99 euro al mese, invece di 5,99 euro al mese, per 3 mesi, senza vincoli di alcun tipo per i nuovi utenti. L’offerta in questione garantisce l’accesso a tutto il catalogo della piattaforma ed è disponibile fino al prossimo 14 marzo.

Continuano, inoltre, ad essere disponibili gli altri piani di Disney+:

il piano Standard è attivabile a 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro all’anno

è attivabile a 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro all’anno il piano Premium è attivabile a 11,99 euro al mese oppure a 119,99 euro all’anno

Scegliendo il piano Premium, inoltre, è possibile anche accedere ai contenuti in 4K su Disney+. Per attivare un nuovo abbonamento con la piattaforma di streaming di Disney è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto. Raggiunta la pagina dedicata alle offerte, basterà scegliere il piano da attivare: