Disney+ conviene sempre di più: ecco i trucchi per risparmiare sullo streaming

Disney+ è sempre di più un punto di riferimento del settore della TV in streaming. La piattaforma di Disney, infatti, ha oramai un catalogo ricchissimo, con tanti contenuti da guardare, comodamente, on demand, sia dal TV di casa che da dispositivi mobili.

Scegliere Disney+, quindi, conviene sempre di più. La promozione flash che consente l’accesso alla piattaforma al costo di 1,99 euro al mese per 3 mesi sta per scadere ed è l’occasione giusta per poter ridurre al minimo la spesa.

Da non sottovalutare, per chi non riesce ad attivare in tempo la promozione, la possibilità di attivare l‘abbonamento annuale che garantisce l’accesso a 2 mesi gratis, con un risparmio netto rispetto all’abbonamento mensile rinnovato per 12 volte. La spesa complessiva è di 89,99 euro.

Per accedere alle promozioni è possibile seguire il link qui di sotto.

Disney+ è la scelta giusta per la TV in streaming

Disney+ conviene sempre di più. Il servizio, infatti, continua a registrare un incremento del catalogo. Di settimana in settimana, sulla piattaforma arrivano nuove serie TV e film oltre che nuovi show, come la nuova edizione di Italia’s Got Talent che sta registrando un successo davvero incredibile, premiando la “scommessa” di portare lo show dalla TV tradizionale a quella on demand.

Per tutti i nuovi utenti ci sono due opzioni per passare a Disney+. È possibile puntare sull’abbonamento annuale che garantisce 2 mesi gratis. L’abbonamento, infatti, costa 89,99 euro, con un risparmio di quasi 18 euro rispetto alla scelta di rinnovare per un anno l’abbonamento mensile. C’è poi la possibilità di sfruttare la promozione flash, in scadenza però, che consente di attivare Disney+ al costo di 1,99 euro al mese per 3 mesi.

Per accedere a una delle offerte Disney+ è sufficiente seguire il link qui di sotto. L'attivazione del nuovo abbonamento sarà immediata.

