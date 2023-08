Disney Classic Games Collection per PS4: SUPER sconto su Amazon

Se sei un amante dei classici Disney e hai una PS4, non puoi lasciarti sfuggire l’affascinante offerta del 22% sulla Disney Classic Games Collection disponibile su Amazon. Questa eccezionale raccolta ampliata ti permetterà di rivivere le emozioni dei giochi Aladdin, Il Re Leone e Il Libro della Giungla in modi mai visti prima. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo speciale di soli 19,97 euro.

Disney Classic Games Collection per PS4: un’occasione da non perdere

Una delle caratteristiche più entusiasmanti di questa Disney Classic Games Collection è l’inclusione di più versioni degli amati giochi Disney. Rivivi la magia di Aladdin, Il Re Leone e Il Libro della Giungla attraverso i diversi anni di creazione e scopri come questi giochi sono evoluti nel tempo. In particolare, per la prima volta, entrambe le versioni a 16 bit di Aladdin per le console Super NES e Sega Mega Drive sono presenti nella loro versione originale. Sarà un vero e proprio tuffo nel passato.

La Disney Classic Games Collection è stata ottimizzata per i moderni televisori HD, offrendo una grafica 1080P che ti farà vivere un’esperienza di gioco mozzafiato. Inoltre, potrai regolare le proporzioni e i bordi dello schermo secondo le tue preferenze, assicurandoti di giocare nel modo che più ti aggrada.

Un’altra funzione entusiasmante è il Rewind-game. Mai più frustrazioni dovute alle zone difficili! Con questa fantastica opzione, potrai tornare immediatamente indietro in qualsiasi punto della partita e riprovarlo in tempo reale. Sconfiggi i cattivi, supera gli ostacoli e vivi l’emozione di ogni momento senza preoccupazioni!

La Disney Classic Games Collection offre anche opzioni di filtro personalizzate, progettate per replicare l’aspetto dei classici televisori CRT e altri tipi di schermi popolari. Vuoi vivere un’autentica esperienza retro? Con questi filtri, sarai catapultato indietro nel tempo e vivrai un tuffo nei bei vecchi tempi dei classici Disney!

In sintesi, la Disney Classic Games Collection per PS4 è un tesoro per gli amanti dei giochi retrò e delle avventure Disney. Con l’ampia selezione di versioni dei giochi Aladdin, Il Re Leone e Il Libro della Giungla, gli strabilianti miglioramenti grafici e le funzioni speciali come il Rewind-game, questa raccolta offre un’esperienza di gioco davvero imperdibile. Non perdere l’occasione di rivivere i tuoi ricordi d’infanzia o di scoprire per la prima volta i classici Disney con questa imperdibile offerta su Amazon. Affrettati, il tempo è limitato e con il prezzo speciale di soli 19,97 euro, questo titolo sta andando a ruba.

