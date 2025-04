Discord sta testando la verifica dell'età tramite riconoscimento facciale

In questi giorni, Discord è al centro di un acceso dibattito per aver introdotto un test sull’età degli utenti in alcune regioni.

La piattaforma, nota per ospitare contenuti di ogni tipo, sta sperimentando un sistema di verifica dell’età nel Regno Unito e in Australia. L’obiettivo è rispettare le nuove normative che mirano a proteggere i minori dall’accesso a contenuti espliciti. Sebbene l’iniziativa attuata da Discord sia lodevole, solleva numerose preoccupazioni sulla privacy degli utenti adulti.

Come funziona la verifica dell’età su Discord

La verifica con Discord può avvenire in due modi: tramite scansione facciale o caricando un documento d’identità. Quando un utente prova ad accedere a materiale sensibile o modifica filtri per visualizzare i contenuti oscurati, il sistema chiede di procedere con uno dei metodi appena descritti. Discord assicura che le scansioni del volto non vengono salvate né condivise con terze parti. Tutto il processo avviene direttamente sul dispositivo, senza inviare dati su server esterni. Inoltre, l’azienda dichiara che le informazioni sugli ID vengono eliminate immediatamente dopo la verifica.

Nonostante queste rassicurazioni, i dubbi degli utenti di Discord sono più che comprensibili. Negli ultimi anni, abbiamo assistito ad innumerevoli scandali legati alla gestione dei dati personali da parte di grandi aziende. Le violazioni di sicurezza sono all’ordine del giorno, con gigabyte di dati sensibili che finiscono spesso sul dark web. In questo contesto, è normale che gli utenti siano scettici riguardo alle promesse di Discord. Senza strumenti per verificare realmente cosa accada ai propri dati, ci si affida solo alla parola dell’azienda.

La situazione diventa ancora più delicata considerando che questa pratica potrebbe espandersi ad altre aree geografiche. Negli Stati Uniti, ad esempio, c’è una crescente pressione per limitare l’accesso dei minori a contenuti inappropriati online. Se Discord decidesse di estendere il sistema di verifica anche lì, le discussioni si farebbe ancora più infuocate.