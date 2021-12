Diretta Milan-Liverpool, Champions League: dove vederla in streaming e tv

Atmosfera incandescente per Milan-Liverpool, partita di Champions League in programma alle ore 21. I rossoneri di Stefano Pioli affronteranno la compagine di Jürgen Klopp allo stadio San Siro di Milano, gara valida per il Gruppo B.

Milan-Liverpool: diretta tv e live streaming

Il match sarà disponibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, in chiaro su Canale 5. Inoltre, per chi non avesse la possibilità di seguire l'incontro in televisione, ricordiamo che si potrà assistere a Milan-Liverpool in streaming su Sky Go.

Probabili formazioni

Diamo ora uno sguardo alle possibili scelte tattiche dei due allenatori:

Milan (modulo 4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Messias, B.Diaz, Krunic; Ibrahimovic (disponibili Tatarusanu, Desplanches, Gabbia, Ballo-Tourè, Florenzi, Bakayoko, Bennacer, Saelemaekers, Maldini);

Liverpool (modulo 4-3-3): Kelleher; Williams, Konatè, Phillips, Tsimikas; Morton, Dixon-Bonner, Oxlade; Minamino, Origi, Manè (disponibili Adrian, Alisson, Van Dijk, Gomez, Robertson, Alexander-Arnold, Fabinho, Keita, Salah, Matip).

Milan-Liverpool sarà una partita decisiva per la squadra di Stefano Pioli: vittoria fondamentale per l'accesso agli ottavi di finale di Champions League, con un occhio puntato su Porto-Atletico Madrid.