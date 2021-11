Diretta Italia-Svizzera: dove vederla in streaming e in tv

Cresce l'attesa per Italia-Svizzera: la partita verrà trasmessa alle ore 20.45. La Nazionale di Roberto Mancini affronterà la compagine di Yakin allo stadio Olimpico di Roma, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.

Italia-Svizzera: diretta tv e live streaming

La partita sarà disponibile in chiaro e in diretta tv su Rai 1. Inoltre, per chi non avesse la possibilità di seguire l'incontro in televisione, ricordiamo che si potrà assistere ad Italia-Svizzera in streaming tramite la piattaforma di Rai Play.

Italia-Svizzera: probabili formazioni

Diamo ora uno sguardo alle scelte tattiche dei due allenatori:

Italia (modulo 4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne (disponibili: Sirigu, Meret, Bastoni, Calabria, Biraghi, Mancini, Pobega, Cristante, Tonali, Bernardeschi, Raspadori, Scamacca);

Svizzera (modulo 4-3-2-1): Sommer; Widmer, Schar, Akanji, Rodriguez; Sow, Zakaria, Freuler; Steffen, Shaqiri; Okafor. (disponibili Omlin, Köhn, Frei, Cömart, Garcia, Mbabu, Aebischer, Zeqiri, Vargas, Ajeti, E. Fernandes, Gavranovic).

In occasione di Italia-Svizzera, lo stadio Olimpico di Roma accoglierà 52 mila tifosi, pronti a dare il giusto supporto alla Nazionale di Roberto Mancini.