Diretta Chelsea-Juventus, Champions League: dove vederla in streaming

Cresce l'attesa per Chelsea-Juventus, importante sfida del gruppo H di Champions League: la partita verrà trasmessa questa sera, martedì 23 novembre, alle ore 21. I bianconeri di Massimiliano Allegri affronteranno la compagine di Thomas Tuchel allo stadio Stamford Bridge di Londra.

Chelsea-Juventus: diretta tv e live streaming

L'incontro Chelsea-Juventus, diretto dall'arbitro Jovanovic, potrà essere seguito in diretta tv su Canale 5, Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252). In alternativa, la gara sarà visibile anche in streaming su Sky Go, NOW TV e Mediaset Play.

Chelsea-Juventus: possibili formazioni

Scopriamo ora moduli di gioco e rispettivi 11 uomini a cui Tuchel ed Allegri dovrebbero assegnare la maglia da titolare:

Chelsea (modulo 3-4-2-1): Mendy; Rudiger, Christensen, Thiago Silva; James, Jorginho, Kantè, Alonso; Hudson-Odoi, Mount; Havertz (a disposizione Kepa, Bettinelli, Azpilicueta, Chalobah, Chilwell, Barkley, Loftus-Cheeck, Saul Niguez, Ziyech, Pulisic, Werner, Lukaku);

Juventus (modulo 4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata (a disposizione Perin, Pinsoglio, Rugani, De Winter, Arthur, Kulusevski, Dybala, Kean).

Chelsea-Juventus sarà una partita fondamentale per i ragazzi di Max Allegri, 90 minuti per blindare il primo posto nel gruppo H di Champions League.