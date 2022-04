Digitale terrestre su smartphone e tablet: decoder SENZA Internet

Hai mai pensato di usare lo smartphone o il tablet come delle TV di “emergenza”? Si può fare, grazie a decoder per il digitale terrestre come questo. Funzionano senza connessione a Internet perché prendono il segnale dall'antenna, è questo il bello. Infatti, praticamente puoi usarlo ovunque, senza sprecare traffico dati.

Grazie alle promozioni Amazon, basta veramente poco per portarlo a casa. Il modello con connessione USB C, lo prendi a 37€ circa appena e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Digitale terrestre: smartphone e tablet come TV con questo decoder

Un prodotto geniale, che permette – senza la necessità di usare Internet – di sfruttare i più comuni dispositivi elettronici portatili come delle vere e proprie TV. Questo gioiellino di dimensioni compatte è a tutti gli effetti un vero e proprio decoder, con supporto all'antenna. Puoi usare quella inclusa in confezione oppure attaccarne un'altra. Addirittura, supporta anche quelle da tetto.

Pienamente compatibile con lo standard H.265, è perfetto per il nuovo digitale terrestre DVB T2. L'utilizzo è semplicissimo, invece: lo colleghi all'ingresso USB C di smartphone o tablet e scarichi l'applicazione specifica, come da istruzioni. A quel punto, inizia lo spettacolo vero e proprio e puoi goderti i tuoi canali preferiti, tecnicamente ovunque tu sia.

Una genialata, perfetta da portare anche in vacanza: come avere la TV sempre con te, ma con ingombro infinitamente minore. Il momento di provare questo gioiellino è adesso. Completa l'ordine al volo da Amazon: con 37€ ogni smartphone o tablet Android può diventare una televisione. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.