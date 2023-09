Digitale terrestre si vede male: GENIALATA Meliconi a pochi euro e risolvi

Hai un TV compatibile oppure hai preso un decoder che la abiliti al digitale terrestre. Tutto pronto, quindi. Tuttavia, i canali si vedono male, qualcuno non si vede affatto. Una problematica molto più comune di quello che pensi, tanto in case indipendenti quanto in condominio. Il problema è certamente da ricercare nel segnale. L’antenna potrebbe non funzionare bene oppure non essere sufficiente per portare il segnale a una certa distanza.

Cambiare l’impianto ha un costo importante, ma – nella stragrande maggioranza dei casi – è un’eventualità che si può evitare, pur senza rinunciare a guardare i propri programmi preferiti. Una validissima alternativa, ottimo escamotage per tamponare il problema, è questo amplificatore di segnale di Meliconi. Un prodotto geniale, che permette al segnale in arrivo di fortificarsi e arrivare al meglio sui tuoi televisori. Ogni amplificatore ha un ingresso, al quale collegare lo spinotto dell’antenna, e due uscite alle quali collegare invece i cavi che arriveranno a TV o decoder. Non dovrai fare altro, se non regolare la potenza dell’amplificatore. Come per magia, i canali si vedranno molto meglio e non dovrai chiamare un tecnico per risolvere.

Semplicissimo da installare e utilizzare, basterà alimentarlo tramite una comune presa elettrica a muro e poi abbinare gli spinotti e relativi cavi. Non dovrai fare altro, se non guardare finalmente tutti i tuoi canali preferiti.

