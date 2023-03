Digitale terrestre: scopri Leelbox il decoder che costa poco, ma è TOP

L’arrivo del nuovo digitale terrestre è l’occasione per accogliere nuovi canali TV e una televisione completamente rinnovata. Immagini di qualità, molta varietà di programmi in più e tutte le tue programmazioni secondo un ordine logico per trovarle più facilmente. Aggiorna il tuo vecchio televisore con il Decoder Leelbox a circa 20 euro. Un dispositivo top a un prezzo sorprendente.

Dotato di un telecomando universale, potrai gestire sia questo decoder che il tuo TV. Basta programmarlo in pochi secondi seguendo le istruzioni contenute nella confezione. Certificato DVB-T2 – HEVC Main 10, riceve tutti i canali gratuiti e li organizza secondo la Numerazione LCN Nazionale. Inoltre, il suo sintonizzatore è particolarmente potente garantendo così un’ottima ricezione.

Digitale terrestre: non lasciarti scappare il Decoder Leelbox

Rendi il tuo vecchio televisore compatibile al prossimo standard DVB-T2. Il nuovo digitale terrestre è ormai alle porte perciò ti serve un dispositivo adeguato per ricevere tutti i canali. Scegli il Decoder Leelbox che sta facendo la storia della trasmissione radiotelevisiva. A un prezzo speciale garantisce una qualità audio e d’immagine spettacolare: Full HD a 1080p.

Mettilo nel carrello a circa 20 euro.

