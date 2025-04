Digitale terrestre: la Rai annuncia i palinsesti estivi

Il Consiglio di Amministrazione della Rai, durante la riunione del 16 aprile 2025, ha annunciato i palinsesti che saranno trasmessi gratuitamente sul digitale terrestre a partire dal prossimo 1 giugno 2025. In altre parole, è stata confermata l’offerta radiotelevisiva dei palinsesti estivi per questa stagione.

“Palinsesti che presenteranno una programmazione all’insegna di appuntamenti consolidati, di nuove produzioni e, soprattutto, di un consistente numero di ore di diretta con l’obiettivo di garantire la massima copertura sia per l’informazione che per l’intrattenimento“, si legge nel comunicato stampa ufficiale.

“Mamma Rai” si prepara quindi a soddisfare al meglio i suoi utenti con un intrattenimento che, sulla piattaforma digitale terrestre, varierà da show, serie, film ed eventi sportivi. Questi ultimi avranno un ruolo molto importante visto che la Nazionale Italiana sarà impegnata con le partite per le qualificazioni ai prossimi Campionati Mondiali.

Infatti, sempre nel comunicato stampa si legge: “L’attenzione per lo sport sarà massima, con le partite della Nazionale di calcio impegnata nelle qualificazioni ai prossimi Campionati Mondiali e le fasi finali degli Europei Under 21 maschili e della Nazionale maggiore femminile e, ancora, il ciclismo con il Tour de France“.

Digitale Terrestre: la Rai apparecchia un’estate ricca di intrattenimento

Il tema dell’intrattenimento della Rai sul digitale terrestre è protagonista in questi giorni, perché ci si aspetta un’estate ricca per i telespettatori che si affidano all’emittente pubblica. Potranno essere felici quindi gli italiani che avranno modo di fruire di un’ottima offerta radiotelevisiva.

“Il Consiglio ha approvato la condotta negoziale con Rcs per l’acquisizione dei diritti multipiattaforma free per il biennio 2025-2026 del Giro d’Italia e di altre manifestazioni come Sanremo Women, Giro d’Italia Women e Giro Next Gen“, ha specificato la Rai nel suo comunicato stampa.

Ecco i programmi che sono stati annunciati.

Affari Tuoi fino al 28 giugno 2025.

Techetechetè sostituirà Affari Tuoi.

UnoMattina Estate.

Vita in Diretta Estate.

Camper.

Camper in viaggio.

Ritorno a Las Sabinas fino all’8 agosto.

Reazione a Catena dall’8 giugno.

Chi può batterci? dal 7 al 21 giugno.

Speciale Ulisse il 16 giugno.

Noos, con Alberto Angela, dal 23 giugno.

Tim Summer Hits, dal 13 giugno al 4 luglio.

Una voce per Padre Pio il 3 agosto.

Partita del Cuore il 15 luglio.

Facci Ridere.

La notte dei serpenti il 19 agosto.

Dilemmi.

Filorosso dal 9 giugno.

Kilimangiaro on the road dal 24 giugno.

Il caso dal 13 agosto.

La Rai offre tantissime fiction disponibili sul digitale terrestre da guardare tutte d’un fiato.