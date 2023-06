Digitale Terrestre: quale decoder scegliere e perché

L’arrivo del nuovo digitale terrestre sta creando panico in molti utenti che non sanno quale decoder acquistare per aggiornare il proprio televisore ai nuovi standard trasmissivi. Effettivamente c’è molta carne al fuoco perché i ricevitori disponibili sul mercato sono così tanti da creare parecchia indecisione a chi non ha le idee chiare o non è informato in materia. In questo articolo vedremo quale decoder acquistare e perché.

Se hai spazio vicino al televisore e non hai problemi di estetica, ti consigliamo il Decoder DVB-T2 Kingbox. Si tratta di un ottimo dispositivo di ultima generazione dotato di ogni comfort: sintonizzazione automatica, telecomando universale, porta USB media player, USB WiFi e qualità HD a 1080p. Inoltre, dotato di una porta HDMI e una SCART, è universale. Acquistalo ora in offerta su Amazon a un prezzo speciale.

Digitale Terrestre: il decoder su misura per te esiste

Passiamo ora a un modello decisamente furbo. Questo decoder digitale terrestre è adatto se hai poco spazio o vuoi mantenere pulita la zona TV senza avere in vista apparecchi e cavi. Il Decoder Humax DigiMax Nano è davvero speciale. Si collega direttamente alle spalle del televisore tramite supporto HDMI regolabile a 180 gradi o con cavo HDMI. Inoltre, è anch’esso dotato di telecomando universale e sintonizzazione automatica. La porta USB lo trasforma in un pratico media player. Acquistalo a un prezzo speciale su Amazon.

In conclusione, poi scegliere uno di questi due decoder in tecnologia simili. La decisione dipende dalle tue esigenze e dal risultato estetico che vuoi ottenere. Sappi che per visualizzare questo prezzo speciale devi essere abbonato a Prime. Quindi iscriviti subito per attivare una prova gratuita di 30 giorni. Così accederai a tantissimi vantaggi tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.