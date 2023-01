Digitale terrestre: Mini Decoder a scomparsa sotto i 20€ su eBay

Prendi di petto l’arrivo del nuovo digitale terrestre grazie ai super sconti di eBay. In questi giorni trovi dei fantastici Mini Decoder a scomparsa in offerta a prezzi davvero incredibili. Come questo Decoder Mini Stick FRiS HD-333 a soli 19 euro. Pratico da installare e semplice da utilizzare è un ottimo acquisto per te che cerchi qualcosa che si nasconda dietro il televisore lasciando così pulito l’arredamento.

Il suo pratico supporto SCART inclinabile fino a 180° garantisce un’installazione immediata e veloce. Inoltre, la tecnologia LCN ordina i canali secondo la Numerazione Nazionale. Dotato anche di porta HDMI, può essere collegato a tutti i televisori in commercio, anche i più recenti che non sono compatibili con lo standard trasmissivo DVB-T2. Grazie alla porta USB potrai riprodurre file multimediali e registrare.

Digitale terrestre: fai la scorpacciata di Mini Decoder su eBay

Su eBay c’è un altro Mini Decoder a scomparsa che costa ancora meno. Acquista il Decoder Mini Stick Ekselans a soli 18 euro e porta il Full HD sul tuo vecchio televisore con il nuovo digitale terrestre. Anche questo modello si presenta con un supporto SCART inclinabile fino a 180°. In questo modo può essere installato facilmente dietro il televisore. Il telecomando 2 in 1 è universale.

Provvisto di porta HDMI e USB può essere collegato a tutti i dispositivi e riprodurre file multimediali. Elegante nella forma, la sua scocca è stata realizzata con materiali premium per assicurare il massimo della resistenza ed evitare surriscaldamento o cortocircuito. Collegalo e avvia la ricerca automatica dei canali. In pochissimi minuti te li elenca secondo la numerazione LCN Nazionale.

Ricapitolando, oggi hai la possibilità di acquistare su eBay due fantastici Mini Decoder a scomparsa con meno di 20 euro. Da un parte hai il Decoder Mini Stick FRiS HD-333 a soli 19 euro. Dall’altra, invece, il Decoder Mini Stick Ekselans a soli 18 euro. Sta a te scegliere quello che preferisci.

