Digitale terrestre: con questo Mini Decoder ricevi tutti i canali

Devi aggiornare il tuo vecchio televisore al nuovo digitale terrestre, ma le classiche soluzioni non ti piacciono perché troppo invasive? Allora approfitta di eBay che sta scontando il fantastico Mini Decoder FRiS. Solo per poco tempo lo acquisti a soli 19 euro.

È così piccolo che si installa direttamente dietro qualsiasi TV tramite un semplicissimo cavo HDMI o il supporto TV SCART inclinabile fino a 180°.

Il vantaggio è quello di non avere questo apparecchio in vista. Il tuo arredamento sarà preservato e allo stesso tempo tu riceverai tutti i canali in chiaro ordinati, tra l’altro, secondo la Numerazione LCN Nazionale.

Collegalo e seleziona la sorgente corretta dal tuo televisore. Poi avvia la ricerca automatica dei canali. Per un miglior utilizzo avvia ogni tanto la risintonizzazione dei canali così da aggiornali alle ultime frequenze.

Digitale terrestre: con il Mini Decoder FRiS hai proprio tutto per il DVB-T2

Il Mini Decoder FRiS è un prodotto certificato per il prossimo passaggio allo standard DVB-T2 – HEVC Main 10. Perciò puoi stare tranquillo che riuscirai a ricevere il segnale del nuovo digitale terrestre.

Già da ora sarai in grado di vedere tutti i canali TV che sono passati alla codifica Mpeg-4. Il dispositivo ti arriverà a casa completo di telecomando e ricevitore a infrarossi da incollare con l’adesivo incluso sulla scocca frontale del televisore.

Mettilo subito in carrello a soli 19 euro. La consegna è gratuita e la disponibilità immediata, anche se limitata.

Ricordati che su tutti i prodotti acquistati con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.