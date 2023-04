Digitale Terrestre: il MIGLIOR DECODER è in offerta su eBay

Il miglior Decoder Digitale Terrestre è in offerta su eBay. Acquista subito il Fenner GX2 a soli 19,99 euro, invece di 29,99 euro. Un ottimo sconto per rinnovare il tuo intrattenimento aggiornandolo ai nuovi standard trasmissivi. Codifica Mpeg4 e, in futuro, DVB-T2 non sono più un problema con questo ricevitore potente, efficace e adatto a qualsiasi televisore, anche i più datati.

Infatti, questo apparecchio è dotato di doppia porta, una HDMI e l’altra SCART TV, per assicurare la massima universalità e compatibilità di collegamento. L’installazione è semplice e veloce. Inoltre, in pochissimi minuti ottieni un elenco completo e aggiornato di tutti i canali disponibili nella tua area ordinati secondo la Numerazione LCN Nazionale per una migliore consultazione.

Digitale Terrestre: questo Decoder DVB-T2 è il top

Acquista il Fenner GX2 a soli 19,99 euro. Questa non è un’offerta, ma un vero e proprio regalo. Grazie al moderno Decoder Digitale Terrestre avrai a disposizione tutte le tue programmazioni preferite su qualunque televisore. Dotato di sintonizzazione automatica, si aggiorna autonomamente alle ultime frequenze e con il telecomando 2 in 1 gestisci televisione e decoder insieme.

Un’occasione da non farsi sfuggire per dare nuova vita al proprio televisore risparmiando parecchi soldi e facendo bene all’ambiente. Dotato di porta USB è possibile anche renderlo un pratico media player così da trasmette su qualsiasi schermo a esso collegato foto, video e musica. Aggiungilo subito al carrello con soli 19,99 euro, invece di 29,99 euro. Hai la consegna gratuita.

