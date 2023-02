Digitale terrestre: il decoder Thomson ad alta definizione precipita a 19,90€ (Amazon)

Il Thomson THT808 è un elegante decoder ad alta definizione pienamente compatibile con il nuovo standard del digitale terrestre (DVB-T2). Funziona su tutti i televisori oggi in commercio, sia tramite antenna esterna che interna. Per le sue tante funzioni aggiuntive presenta normalmente un costo superiore, ma oggi grazie all’ultima offerta di Amazon lo puoi acquistare a un prezzo inferiore ai 20 euro.

Solo per questa giornata il decoder Thomson THT808 è in promo a 19,90 euro, per effetto dello sconto del 40% rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico di 32,90 euro. Se lo acquisti oggi e hai l’abbonamento a Prime, non pagherai nulla per la spedizione e riceverai il pacco a casa tua entro la giornata di domani.

Dalla guida elettronica sui programmi TV, passando per gli elenchi di preferiti, fino alla funzione di blocco per i genitori, sono tante le caratteristiche che rendono il decoder THT808 di Thomson più versatile e completo rispetto alla concorrenza.

A tutto questo si aggiunge l‘installazione semplice e rapida per tutti, e quando diciamo tutti intendiamo anche le persone più avanti con l’età che masticano meno di tecnologia e un giorno sì e l’altro pure chiamano i loro figli per chiedere lumi sulla ricerca dei canali, eccetera.

Cogli al volo l’offerta di Amazon sul decoder Thomson THT808 per risparmiare oltre 10 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

