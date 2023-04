Digitale terrestre: il decoder più venduto è in SUPER SCONTO su Amazon (17€)

Se possiedi una vecchia TV e vuoi continuare a guardare i tuoi programmi preferiti sul digitale terrestre, devi assicurarti di avere un decoder compatibile con il nuovo standard DVB-T2.

Questo standard offre una maggiore qualità dell’immagine e del suono, ma richiede un device adeguato per la ricezione. Su Amazon puoi trovare un’offerta imperdibile su un decoder DVB-T2 di marca Nokia, uno dei leader nel settore delle telecomunicazioni. Si tratta di un dispositivo facile da installare e da usare, che ti offre una serie di funzioni utili per goderti al meglio la TV digitale. Il prezzo di questo decoder in offerta è di soli 17 euro, uno dei più bassi sul mercato.

Decoder Nokia DVB-T2: i suoi segreti

Questo decoder Nokia ha un design minimalista e un case in plastica nera. È dotato di una porta USB 2.0 per collegare un’unità flash o un hard disk esterno e riprodurre foto, video o musica e dispone anche di una porta HDMI per collegarlo al televisore e trasmettere i canali in HD. Per i televisori più vecchi che non hanno l’HDMI è presente un’uscita AV: immancabile ovviamente la porta per l’antenna.

L’apparecchio ti offre una guida ai programmi direttamente sullo schermo della TV, con un solo clic. Puoi vedere i dettagli della trasmissione in corso e consultare la guida per i prossimi 7 giorni. Puoi anche creare le tue liste personalizzate di canali, per genere, familiare o altre preferenze. Puoi passare rapidamente tra programmi TV, film, sport e altro.

Grazie al supporto del codec H.265 HEVC 10 bit, il decoder Nokia ha una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps. Questo codec permette di comprimere i dati senza perdere qualità dell’immagine e del suono. Puoi così goderti i canali in chiaro in HD con una nitidezza e una fluidità eccezionali.

Acquista ora il decoder Nokia DVB-T2 su Amazon e approfitta del super prezzo di 17 euro prima che finiscano le scorte.

