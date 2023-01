Digitale terrestre: il decoder Nokia FA LE COSE in GRANDE a un prezzo piccolo (21€)

Il decoder Nokia Terrestrial Receiver 6000 riaccende il tuo televisore con i canali in chiaro in HD. L’installazione è facile e veloce, adatta a tutti, e in più dentro la scatola di vendita trovi anche un comodo telecomando.

Approfitta dell’ultima offerta Amazon: il potentissimo decoder Nokia può essere tuo a soli 21 euro, grazie allo speciale sconto del 30% disponibile in queste ore. Affrettati però, perché l’elevata richiesta potrebbe far terminare rapidamente le ultime unità disponibili.

Sconto a sorpresa Amazon sul nuovo decoder Nokia

Intrattenimento in grande, grande ricezione, grande esperienza d’uso, grande suono e grande connettività. Il decoder di Nokia fa davvero le cose in grande, portando il grande (sì, l’abbiamo ripetuto di nuovo) intrattenimento nella tua casa e facendoti dimenticare le innumerevoli (e inutili) ricerche dei canali. Oltre all’installazione semplice e istantanea, il Nokia Terrestrial Receiver 6000 offre una connettività di tutto rispetto grazie alla porta USB 2.0 e l’uscita digitale coassiale per il sistema di home cinema.

Due comode funzioni del decoder, che ricordiamo essere compatibile con il nuovo standard del digitale terrestre DVB-T2, sono la creazione di liste personali e la guida ai programmi attivabili entrambe con un semplice pulsante incorporato nel telecomando.

Metti in carrello ora il decoder Nokia Terrestrial Receiver 6000 per risparmiare fino a 9 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico e beneficiare della spedizione gratuita offerta da Amazon.

