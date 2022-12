Digitale terrestre facile: i 5 MIGLIORI decoder a meno di 25€

Il passaggio al nuovo digitale terrestre può essere super semplice, se sai quale decoder scegliere per preparare il tuo televisore. Con questi modelli, disponibili a meno di 25€ su Amazon, potrai continuare a guardare i tuoi canali TV preferiti senza alcun problema.

Tutti supportano il codec HEVC Main 10 (H.265) ed è per questo che risultano valide soluzioni. Devi solo scegliere quello che risponde meglio alle tue esigenze. In ogni caso, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Pronto? Eccoli tutti!

Digitale terrestre: i migliori decoder economici

Il primo modello è perfetto per modelli più moderni e anche per quelli più vecchi, grazie alle doppia uscita HDMI e SCART. Puoi collegarlo a Internet utilizzando un cavo Ethernet mentre la porta USB anteriore ti permette di utilizzarlo come media player. Portalo a casa a 22,90€.

Il secondo modello è del celeberrimo brand di Fenner. Si tratta dell’ultimo modello, quindi aggiornato agli standard necessari per guardare tutti i canali senza problemi anche a partire da gennaio 2023. C’è il supporto all’audio Dolby Digital+. Inoltre, anche in questo caso non manca la doppia uscita (SCART ed HDMI) e una porta USB per collegare memorie esterne e utilizzarlo un media player. Prendilo a 21,99€.

Il terzo modello è definibile “invisibile“. Infatti, è il dispositivo pensato per tutto coloro che non hanno molto spazio per posizionare il proprio decoder e necessitano di una soluzione che possa letteralmente sparire dietro al televisore. Super compatto, risulta perfetto per esempio per gli schermi staffavi al muro. In promozione, puoi prenderlo a 22,90€.

Il quarto modello è anche lui parte della categoria “invisibili“, ma è progettato per funzionare alla perfezione anche su televisori più vecchi. Infatti, complice l’uscita SCART, puoi posizionarlo anche dietro a TV che non dispongono di ingresso HDMI. Anche lui dispone di porta USB per l’utilizzo come media player. Prendilo a 20,71€ appena.

Per finire, un altro modello compatto, perfetto per il posizionamento su mobili o mensole. Dalla sua, linee super pulite ed eleganti. Prendilo a 23,99€.

Hai scelto il tuo decoder preferito? Con questi 5 modelli super economici, che da Amazon prendi a meno di 25€, il passaggio al nuovo digitale terrestre sarà super semplice. Sceglilo adesso e non farti cogliere impreparato. Spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.