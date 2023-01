Digitale terrestre: su eBay trovi questo super decoder a un prezzo speciale

Hai diversi televisori che ancora non sei riuscito ad aggiornare al nuovo digitale terrestre? Magari si tratta di quelli nella seconda casa o di quelli che hai in altre stanze della tua abitazione. Se devi adattare i tuoi apparecchi allo standard DVB-T affidati a eBay. In questo momento trovi il Decoder Fenner a soli 24 euro, invece di 30 euro.

Questo dispositivo è tra i migliori della categoria. Molto apprezzato dagli utenti, garantisce la massima ricezione del segnale anche in condizioni particolarmente complicate. Tra l’altro, la sua tecnologia è così elevata da essere particolarmente semplice sia per quanto riguarda l’installazione che il funzionamento. E con il pratico telecomando potrai gestire tutto dalla tua poltrona.

Digitale terrestre: un decoder così è da acquistare subito

Tra le migliori offerte della settimana eBay ha voluto piazzare anche il Decoder Fenner. Si tratta di una soluzione molto interessante per dare nuova vita al proprio vecchio televisore rendendolo in grado di trasmettere le programmazioni dal nuovo digitale terrestre. Puoi collegarlo tramite cavo HDMI, ma anche tramite cavo SCART. Quest’ultimo ti permetterà di risparmiare porte HDMI se la tua TV ne ha poche o utilizzarlo se non ne ha affatto.

Approfitta ora dell’offerta. Acquistalo a soli 24 euro, siamo agli ultimi pezzi disponibili. Grazie a questo ordine non solo risparmi, ma ottieni anche la spedizione standard gratuita. Altrimenti, se sei spesso fuori casa, puoi anche stabilire un punto di ritiro al momento del pagamento. Al pronto riceverai una email con i codici per poter ritirare il tuo acquisto nel luogo scelto più vicino a te. Con eBay hai davvero tanti vantaggi.

