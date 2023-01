Digitale terrestre e smart TV premium con 43€? Kit FURBISSIMO su Amazon

Ci sono kit che non si trovano in commercio insieme, ma che – una volta creati – sono spettacolari. Hai mai pensato di portare a nuova vita la tua televisione, offrendole massimo supporto al nuovo digitale terrestre e anche un sistema di smart TV avanzato? Contrariamente a quanto si tenda a pensare, puoi fare tutto senza enormi investimenti. Anzi, seguendo questa guida – basata sulle offerte Amazon del momento – puoi prendere tutto l’occorrente (tutti prodotti di elevata qualità) spendendo in totale 43€ circa appena. Ti serve solamente:

, che integra anche un media player, ora in sconto a 21,90€; l’eccellente Fire TV Stick Lite, adesso in super sconto a 21,99€.

Se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono anche assolutamente rapide e gratuite. Dovrai essere veloce però: come anticipato, entrambi i prodotti sono in sconto a tempo limitato.

Digitale terrestre e smart TV: il kit costa pochissimo su Amazon

Una volta che avrai ricevuto a casa i componenti del set appena creato, ti basteranno pochissimi minuti per far funzionare tutto. Ecco come:

digitale terrestre : collega il tuo nuovo decoder di Nokia all’alimentazione (presa di corrente), abbina l’antenna che hai sempre usato fino a oggi, collegalo alla televisione tramite ingresso HDMI, fai una bella ricerca di canali ed avrai finito;

: collega il tuo nuovo decoder di Nokia all’alimentazione (presa di corrente), abbina l’antenna che hai sempre usato fino a oggi, collegalo alla televisione tramite ingresso HDMI, fai una bella ed avrai finito; smart TV avanzata: alimenta la Fire TV Stick Lite (puoi anche usare la porta USB della TV), collegala allo schermo tramite ingresso HDMI, configurala abbinandola alla rete Internet WiFi di casa.

A questo punto, è tutto pronto e potrai goderti lo spettacolo, anzi: gli spettacoli. Da un lato, avrai tutti i tuoi canali preferiti, trasmessi direttamente utilizzando l’antenna che hai già. Dall’altra parte, avrai accesso a un‘infinità di applicazioni per guardare contenuti audio e video in streaming, tutti quelle delle tue piattaforme preferite (alle quali sei iscritto) come Netflix, Prime Video, Dazn e non solo, ovviamente. In più, il sistema smart ti permette anche di scaricare app di videogiochi, per navigare sul Web e altri contenuti. Sfruttando il Bluetooth potrai abbinare mouse, tastiere, soundbar, controller di gioco e non solo.

