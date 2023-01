Digitale Terrestre e SMART TV: 37€ per questo decoder spettacolare

Non rinunciare al vecchio televisore, portalo a nuova vita. Con questo decoder compatto, in un solo colpo ottieni la compatibilità con il nuovo digitale terrestre e anche un sistema di smart TV basato su una personalizzazione del sistema operativo Android. Tutto in un unico prodotto, il GTMEDIA GTT-2, da collegare all’ingresso HDMI del tuo pannello. Supporta persino il 4K.

A dispetto dei prezzi medi, questa soluzione costa pochissimo su eBay in questo momento. Completando l’ordine al volo, hai la possibilità di portarlo a casa a 37€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente veloce e gratuite, ma la disponibilità è limitata.

Lo colleghi al televisore, o a uno schermo dotato di ingresso HDMI, e poi procedi alla configurazione iniziale, avendo cura di aver attaccato anche l’antenna. In un lampo, ottieni la visione dei tuoi canali preferiti, ma sono certa che non ti limiterai a questo.

Infatti, sarebbe un vero peccato, considerando che puoi scaricare le applicazioni dei tuoi servizi di streaming audio e video preferiti (come ad esempio Netflix) e guardare le serie TV o i film che ti piacciono di più.

Il bello di questo prodotto è che fa tutto lui e basta un solo telecomando per gestire tutto, senza dover avere più dispositivi a occupare le porte HDMI. Una sola periferica, con supporto alla visione in 4K, e un sacco di opzioni da scoprire a mano a mano che la utilizzi.

La soluzione ideale per passare al nuovo digitale terrestre DVB T2, ottenendo anche un sistema di smart TV altamente personalizzabile. Il prezzo è in credibile. Attualmente, da eBay il GTMEDIA GTT-2 lo puoi prendere a 37€ circa appena con spedizioni gratis. Completa l’ordine rapidamente per approfittarne, potrebbe finire a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.