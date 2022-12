Digitale terrestre e decoder: il geniale gadget a 7,99€ SPOPOLA su Amazon

Il passaggio al digitale terrestre, tramite l’ausilio di un decoder, può creare un problema fastidioso. Un dettaglio magari trascurato in fase di acquisto, che torna a pesare al momento di effettuare i collegamenti. Infatti, gli ingressi HDMI potrebbero non essere sufficienti. Molto probabilmente, hai collegato anche delle console, dei media player o decoder di altro tipo.

Dunque, l’ennesima periferica da abbinare potrebbe non avere il suo spazio. Come fare, allora? La soluzione risiede in un accessorio tanto semplice da installare e utilizzare, quando banale. Si tratta dello switch HDMI, un prodotto che – da una sola porta – è in grado di garantire ben 3. Lo configuri in un attimo e poi, tramite telecomando, puoi facilmente passare da una periferica all’altra senza alcun problema. In questo modo, puoi sistemare il nuovo dispositivo senza problema alcuno ed è subito pronto all’uso.

Complice un goloso coupon limitato, adesso da Amazon il modello premium (ovvero con telecomando in dotazione) lo prendi a 7,99€ appena (ancora meno se approfitti dell’offerta lampo del momento!). Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrartelo in promozione. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Super facile da installare, tutto quello che devi fare è piazzarlo dietro al televisore, in un ingresso HDMI. A quel punto, basterà collegare alle tre porte a tua disposizione tutte le periferiche che ti servono. Tramite il telecomando in dotazione, potrai agevolmente passare da un dispositivo all’altro, senza alcuno “stacca e attacca”. Operazione che, oltre a essere super noiosa, è anche dannosa: nel tempo, porte e spinotti potrebbero rompersi.

Il momento di fare un ottimo affare su Amazon, portando a casa questo switch HDMI – perfetto per il decoder del digitale terrestre – è adesso. Spunta il coupon in pagina e prendilo adesso a 7,99€ appena da Amazon. Spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.