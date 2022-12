Digitale terrestre e decoder: 9€ per un accessorio INDISPENSABILE

Hai appena comprato il decoder per preparare la tua TV al nuovo digitale terrestre? Bene, allora probabilmente sarai già incappato nel fastidioso inconveniente delle porte HDMI: quelle del tuo televisore, con ogni probabilità non sono sufficienti. Un problema decisamente comune, considerando che siamo soliti collegare anche console, media player, dispositivi per smart TV e non solo.

A un certo punto, ci si ritrova a dover fare l’odioso “stacca e attacca” per poter usare una periferica oppure l’altra. Bene, per fortuna la soluzione è molto più semplice ed economica di quanto si possa pensare. Infatti, esistono degli speciali accessori in grado di permetterti di collegare a un solo ingresso HDMI diversi dispositivi. Si tratta di uno switch ed è super semplice da usare. Basta collegarlo al televisore e poi attaccare a lui i dispositivi.

Il modello che ho scovato in sconto su Amazon, puoi portarlo a casa a pochissimi euro adesso. Sfruttando lo sconto del 50%, te l’accaparri a 9,99€ appena. Per accaparrartelo, basta spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un prodotto geniale, che – oltre a essere particolarmente utile per la gestione del decoder del digitale terrestre, è perfetto anche da usare con altre periferiche: quelle che preferisci.

Il suo utilizzo è semplicissimo, basta collegarlo a un ingresso HDMI del televisore e poi collegare ai vari ingressi i tuoi dispositivi. Premendo un semplice pulsante, e senza far alcun “stacca e attacca”, potrai passare da un device all’altro senza alcun problema.

Non perdere l’occasione di portare a casa questo utilissimo switch HDMI a mini prezzo da Amazon. Spunta il coupon in pagina e prendilo 9,99€ appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata, sii veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.