Digitale terrestre + Android TV a 59€? Non è un sogno, ma Telesystem

I tuoi apparecchi di casa non sono compatibili con il nuovo digitale terrestre? Tranquillizzati, non devi per forza buttare via il tuo vecchio televisore. Rinnovalo rendendolo smart con il Decoder Telesystem ON T2 a soli 59 euro, invece di 69 euro. A questo prezzo non solo riceverai i canali con il nuovo standard DVB-T2, ma avrai anche Android TV a tua disposizione per un intrattenimento completo, senza dover spendere una fortuna.

Tra l’altro con questo acquisto puoi anche darti un certo respiro. Infatti, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate. Paga questo ordine da soli 19,66 euro al mese.

Digitale terrestre: il Decoder Telesystem ON T2 è DVB-T2 e Android TV insieme

Unisci il meglio dell’intrattenimento in un decoder e cosa ottieni? Telesystem ON T2 che ti dà la possibilità di ricevere tutti i canali con il nuovo standard DVB-T2 digitale terrestre insieme a tutte le piattaforme di streaming disponibili con Android TV. Il suo pratico telecomando ti permetterà di utilizzare tutte e due le funzioni con estrema facilità. I tasti dedicati a Disney+, Prime Video, YouTube e Google Play ti garantiranno un accesso veloce con un click.

Inoltre, potrai anche chiedere a Google di alzare il volume, aggiornarti sui nuovi arrivi, avviare un film o addirittura ricevere suggerimenti su cosa guardare se hai qualche indecisione. Collegando anche ai dispositivi smart di casa. Potrai abbassare le luci, spegnerle o avviare il fornetto per i popcorn solo con la tua voce. Insomma, il tuo televisore non solo riceverà nuova vita, ma diventerà il fulcro del tuo divertimento. Metti nel carrello Telesystem ON T2 a soli 59 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.