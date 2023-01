Digitale terrestre: decoder Timoom DVB-T2 Full HD a meno di 26€ con questo COUPON

Se pensi di essere arrivato tardi ti diciamo subito che no, non è mai troppo tardi per acquistare un decoder compatibile con il nuovo digitale terrestre. Vero, il boom delle vendite c’è stato a dicembre, in occasione del definitivo passaggio al nuovo standard DVB-T2, ma questo non significa che non puoi trovare ghiotte occasioni anche ora, anzi. E ripetiamo anzi.

In queste ore su Amazon l’avanzato decoder del marchio Timoom, pienamente compatibile col nuovo segnale del digitale terrestre, è in offerta a 25,99 euro grazie al coupon del valore di 4 euro. Per applicarlo è sufficiente che aggiungi un segno di spunta accanto alla voce Coupon posizionata sotto il prezzo intero del decoder (29,99 euro).

Decoder Timoom: Full HD e DVB-T2 accoppiata vincente

La maggior parte dei decoder oggi in commercio si limita a supportare la risoluzione HD: per i vecchi televisori può anche andare bene, ma se a casa hai uno Smart TV piuttosto recente al 99,9% devi dotarti di un decoder che supporti la risoluzione superiore (Full HD) se vuoi sfruttare la visione a 1080p. Ecco, il decoder Timoom è in grado di soddisfare questa esigenza.

Un altro punto di forza del decoder è il supporto alla funzionalità Dolby, per un’esperienza di visione ancora più realistica. Anche le le dimensioni sono ideali, visto che puoi benissimo inserirlo dietro il televisore senza quasi che dia nell’occhio. Nella confezione di vendita sono inclusi un comodo telecomando, l’adattatore alla presa di corrente, un cavo per l’antenna e il manuale di istruzioni.

Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon per ottenere il coupon da 4 euro regalandoti un decoder completo di tutto a soli 25,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.